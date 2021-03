Janša: SDS ne bo več dopuščala soliranj in rušenja v koaliciji

Prvo leto mandata svoje tretje vlade je Janša v pismu članom ocenil kot "leto najbolj napornega mandata katerekoli vlade v zgodovini Slovenije". "Meri se lahko zgolj z letom 1991 in napori Demosove osamosvojitvene vlade. Z eno pomembno razliko. Takrat je bilo mogoče z levičarsko opozicijo vsaj občasno skleniti dogovor in doseči politično enotnost v korist domovine," je navedel po pisanju STA.

Mineva leto najbolj napornega mandata katerekoli vlade v zgodovini Slovenije. Meri se lahko zgolj z letom 1991 in napori Demosove osamosvojitvene vlade. Z eno pomembno razliko. Takrat je bilo mogoče z levičarsko opozicijo vsaj občasno skleniti dogovor in doseči politično enotnost (zakon o plebiscitu, ustavni amandmaji, Temeljna ustavna listina) v korist domovine. V času epidemije je takšno konstruktivno držo posnemal le manjši del opozicije. Poslanci SNS ter poslanca narodnosti in kasneje poslanci stranke Desus. Večinski del, trdo jedro vse bolj ekstremne levice, zbrane v strankah SD, Levica, LMŠ in SAB, pa je nasprotno epidemijo neusmiljeno izkoriščal kot sredstvo boja za oblast. Postavili so se na stališče: Kolikor slabše za Slovenijo, toliko bolje za levico.

Pred slabimi štirimi leti je delegacija Svetovne zdravstvene organizacije obiskala Slovenijo, odkrila vrsto pomanjkljivosti glede pripravljenosti na možne epidemije ter naročila vrsto popravljalnih ukrepov. Do marca 2020, ko nas je epidemija dejansko udarila, ni bilo narejeno nič. Ker so to vedeli, so ob grozeči pandemiji vrgli puško v koruzo.

Ob prisegi nove vlade 13. marca 2020 smo dobili v roke prazna skladišča zaščitne in kritične medicinske opreme in zdravstveni sistem, večinoma nepripravljen na epidemijo. Podedovali smo sistem oskrbe starejših z zanemarjenimi kapacitetami, v katere se je vlagalo manj kot v nekaj nevladnih organizacij z Metelkove v Ljubljani.

Namesto sodelovanja pri boju z epidemijo je destruktivna leva opozicija od aprila 2020 naprej grozila z nezaupnico. Nasprotovala je praktično vsem ukrepom, ki so bili enako kot drugod po Evropi sprejeti za zaustavljanje epidemije. S pomočjo osrednjih medijev je rušila koalicijo. Iz vlade je s pomočjo spletk in neusmiljene propagande POP TV in RTV SLO izločila stranko, ki je vodila najzahtevnejši resor v času epidemije. Najbolj so napade na vlado osredotočili konec lanskega in v začetku letošnjega leta, ko je bil pritisk epidemije najhujši. Po propadu nezaupnice v slovenskem parlamentu so poskuse rušenja vlade prenesli še v Evropski parlament.

Slovenija je bila ena najuspešnejših držav pri zaustavljanju epidemije v pomladnem valu. Kljub temu je opozicija že po enem mesecu zahtevala zamenjavo vlade. Organizirala in vzpodbujala je nezakonite proteste sredi epidemije in pri njih aktivno sodelovala.

Ko smo lani jeseni uvedli prve ukrepe pred grozečim drugim valom, je leva opozicija napadla vlado, češ da strašimo ljudi. Ko smo predpisali obvezno nošenje mask v šolah, so pozivali ravnatelje in sindikate, naj se temu uprejo. Ko smo morali posledično zaradi hitre rasti okužb zapreti šole, so temu nasprotovali in organizirali proteste za odprtje šol. Ko smo z velikimi napori virus delno omejili in odprli šole, so zahtevali še takojšnje odpiranje gostiln, kar bi seveda ob visokem stanju dnevnih okužb nujno privedlo spet do hitrega zapiranja šol in vrtcev. Razdiralna levičarska opozicija je naredila vse, da bi bilo okužb in mrtvih zaradi epidemije čim več in da bi preko trupel prišla nazaj na oblast.

Nikjer drugod v Evropi, nikjer drugod na svetu tako velik del opozicije v času epidemije ni tako razdiralno deloval kot v Sloveniji. Ponujali smo roko sodelovanja, predloge sporazumov o sodelovanju, celo partnerstvo, v okviru katerega bi vnaprej dobili v presojo vse vladne predloge zakonov. Zavračali so vse po vrsti. Ravnanja SD, LMŠ, SAB in Levice v tem času velike stiske zato ni mogoče označiti drugače kot sovražno do domovine, naroda in države. Sovražnost se je stopnjevala vse do javnih pozivov k smrti podpornikov SDS, izrečenih celo v Državnem zboru. Stopnjujejo se sovražna dejanja, naperjena zoper kristjane. Tožilstvo in sodstvo kljub nesporni zakonski podlagi storilcev razen redkih izjem ne preganja in kaznuje.

V zadnjih tednih pa nestrpni posamezniki po lokalih in drugih mestih lepijo celo znake s prepovedjo vstopa članom SDS na javne površine. Posnemajo nacional socialistične rjavosrajčnike iz tridesetih let prejšnjega stoletja, ki so najprej oznanjali enake prepovedi proti Judom, nato pa so jih pošiljali v taborišča smrti. Levim fašistom, ki to danes počnejo v Sloveniji in tistim, ki jim to omogočajo, sporočamo, naj se čimprej streznijo. Članom in podpornikom SDS, pa tudi nikomur drugemu v demokratični Sloveniji, ne bo nihče nekaznovano kratil ustavnih pravic. Zatrli smo podobne poskuse leta 1991 in enako ali še bolj odločno bomo to storili leta 2021.

SDS je bila ob pobegu prejšnje vlade pred epidemijo na volitve pripravljena bolj kot kadarkoli prej. Vlado smo oblikovali v nasprotju z logičnim interesom stranke in s potrebo države in domovine pred očmi. Državotvorno so pred letom dni ravnala tudi vodstva N.Si, SMC in Desus. Oblikovali smo koalicijo, ki je bila sposobna preseči medsebojne razlike in Sloveniji v času velike nevarnosti zagotoviti zaščitno in medicinsko opremo, sprejeti potrebne ukrepe za obvladovanje epidemije ter z osmimi obsežnimi proti koronskimi paketi, ki nimajo primerjave v nobeni drugi evropski državi, zagotoviti delujoče blaženje posledic epidemije.

Padec BDP je bil zato namesto napovedanih preko 7% le 5.5%, brezposelnost pa ni narasla na napovedanih preko 120.000 oseb brez dela, ampak je trenutno pod 90.000. Ohranili smo stabilnost javnih financ. Bonitetne ocene so ostale stabilne ali pa so se kljub epidemiji celo popravile navzgor. Prvič v zgodovini države smo si denar izposodili z negativnimi obrestmi, kar pomeni, da bomo vrnili manj, kot smo prejeli. Iz evropskega proračuna za naslednjih 7 let smo si v končnici pogajanj zagotovili večji delež sredstev, kot je Sloveniji kazalo pred epidemijo pod Šarčevo vlado. Iz sklada za odpornost in okrevanje pa bomo dobili dovolj dodatnega denarja, da končno zastavimo številne manjkajoče infrastrukturne in zdravstvene projekte ter uredimo dolgotrajno oskrbo starejših. Ko je decembra lani grozilo, da bo izpogajani finančni sveženj EU za okrevanje blokiran, smo pomagali pri doseganju kompromisa na EU ravni, ki je sredstva sprostil.

Pred vlado, koalicijo in SDS je zadnje dobro leto mandata. Zaznamovano bo s tremi velikimi izzivi. S končnico spopada z epidemijo, vodenjem Sveta EU v kritičnem času za Evropo ter uresničevanjem ključnih zavez iz koalicijske pogodbe.

V končnici spopada z epidemijo bo še veliko izzivov in nevarnosti, vendar bomo zmagali. Naredili bomo vse, da bo prihajajoče poletje v Sloveniji in Evropi bistveno bližje normalnemu življenju kot zadnji meseci.

V drugi polovici letošnjega leta ne bomo vodili le Sveta EU, temveč bomo sopredsedovali tudi Konferenci o prihodnosti Evrope. Prihodnost Evrope si še vedno predstavljamo tako, kot pred desetletjem in pol, ko smo se na referendumu odločili za vstop v unijo. Odločno se bomo uprli poskusom, ki si želijo oblikovati EU po vzoru nekdanje Jugoslavije. EU potrebujemo tam, kjer je smiselno probleme reševati skupaj. EU institucije naj bodo vitke, učinkovite in brez oblaka raznovrstnih privilegijev. Plače zaposlenih in nagrajevanje v njih pa na ravni povprečja EU z rastjo, ki sledi rasti celotne unije.

Ključne zaveze iz koalicijske pogodbe uresničujemo od samega začetka, kljub epidemiji. Vendar pa je epidemija posrkala 80% energije vlade, zato je za drugi polčas ostalo še veliko dela. Dokončali bomo projekt Nacionalnega demografskega sklada in zagotovili večjo stabilnost pokojninskega sistema. Ustanovljen bo Urad za demografijo, ki bo horizontalno povezal napore za izboljšanje naše demografske slike, ki je dolgoročno naš največji strateški problem. Družinam, mladim in njihovim problemom bo posvečena posebna skrb. Do jeseni bo na poslanskih klopeh zakon o dolgotrajni oskrbi, ki se bo začel uveljavljati že naslednje leto. Prenovili bomo plačni sistem v javnem sektorju. Pričenjamo s sprejemanjem obsežnih paketov debirokratizacije. Državljanom in gospodarstvu bomo z odpravo birokratskih ovir prihranili na stotine milijonov evrov in na milijone ur časa. Vsi ukrepi, ki jih sprejemamo, upoštevajo cilj decentralizacije. V doslej zapostavljene dele države prihajajo infrastrukturni in drugi projekti, ki pomembno izenačujejo izhodiščne možnosti Slovencev za uspeh v življenju.

Cilji so jasni, poti znane. Na državotvorno držo levičarske opozicije ne računamo več. Zavedamo se tudi zahtevnosti uresničevanja tako obsežnega programa v koalicijski vladi. Zavedamo se, da koalicija in večina lahko danes je, jutri pa lahko ne obstaja več. SDS bo trdo delala za uresničevanje koalicijskih zavez, enako pričakuje od partnerjev. Koalicija je lahko le ena, tako v vladi kot v DZ. Dogovorjeni mehanizem usklajevanja ne dopušča nobenih soliranj. Sprejemamo odločitve, ki so vključene v koalicijsko pogodbo in tiste, o katerih se vsi uskladimo. Ko pa je odločitev sprejeta, ni sprejemljivo njeno rušenje ali krhanje s pomočjo opozicijskih glasov v DZ. SDS tega v prihodnje ne bo več dopuščala. Koalicijske stranke smo v vladi in DZ prevzele odgovornosti glede na število poslanskih glasov, ki vladi zagotavljajo parlamentarno večino. Ob spremenjenih podporah se bo spremenil tudi delež pravic in odgovornosti.

Spoštovani člani in članice SDS, hvala vam za pogum in podporo. Ni bilo lahko, to leto dvojne odgovornosti, ki je minilo. Vendar smo zmogli. Delali smo, garali, sodelovali in se krepili. Samo v tem mesecu se nam je pridružilo na stotine novih članic in članov. Imamo odbore v vseh slovenskih občinah, tedensko vznikajo novi lokalni odbori našega podmladka, ki se prav tako pospešeno krepi. SDS bo svojo vlogo najmočnejše politične sile v Sloveniji, ključne za stabilnost in razvoj države, odgovorno opravljala tudi v prihodnje. Bojevali se bomo za blaginjo in dostojanstvo slovenskega človeka, za Slovenijo brez izključevanja, za domovino, v kateri je prostor za vse.

Ostanite zdravi in pogumni. Janez Janša