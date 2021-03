Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo so pri nas potrdili 972 okužb z novim koronavirusom. Umrli so še trije bolniki s covid-19. Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

V Sloveniji so v sredo po podatkih sledilnika za covid-19 ob 5.442 opravljenih PCR-testih potrdili 972 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 17,9 odstotka. Ob tem so včeraj opravili še 27.347 hitrih testov. V bolnišnicah se zaradi okužbe po podatkih vlade trenutno zdravi 462 ljudi, od tega 85 na intenzivni negi. Za boleznijo covid-19 so včeraj umrli še trije ljudje.