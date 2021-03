Mateja Logar: Gremo v smer, v katero si ne želimo

V Sloveniji so v četrtek ob 5.502 opravljenih PCR-testih potrdili 937 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 17 odstotkov. Ob tem so včeraj opravili še 25.564 hitrih testov. V bolnišnicah se zaradi okužbe trenutno zdravi 485 ljudi, od tega 88 na intenzivni negi. Za boleznijo covid-19 je včeraj umrlo deset ljudi.

Na kaj je treba biti pozoren po cepljenju s cepivom AstraZeneca

Logar: Zato se cepljenje z @AstraZeneca nadaljuje, seveda pa je potrebno vse morebitne stranske učinke spremljati in ob pojavu hujših stranskih učinkov kontaktirati svojega osebnega zdravnika. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 19, 2021

Logar: Posebno je potrebno biti pozoren na pojav morebitnega težjega dihanja, bolečin v prsih, modric, krvavitev, bolečin v nogah, ki otekajo. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 19, 2021

"Nezaupanje v AstraZeneca je neupravičeno"

Na sečo je EMA potrdila to, v kar smo bili strokovnjaki že prepričani. Cepivo AstraZeneca je varno in cepljenje s tem cepivom se nadaljuje, je dodala Logarjeva: "Nezaupanje v cepivo AstraZeneca je precej neupravičeno. Je zelo učinkovito pri preprečevanju hujših oblik in hospitalizacije in tega nismo dovolj dobro skomunicirali. To je pravzaprav najpomembneje. S cepljenjem želimo doseči predvsem to, da ljudje ne potrebujejo hospitalizacije in da se ne povečuje delež tistih, ki zaradi virusa tudi umrejo."