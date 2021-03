Znova po pol leta: v Izraelu odprte šole, univerze in restavracije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Izraelu se šolarji po šestih mesecih pouka na daljavo danes vračajo v šolske klopi, študenti pa v predavalnice. Odpirajo se tudi restavracije in bari. Še vedno pa ostajajo v veljavi predpisi o medosebni razdalji in higieni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Radijski in televizijski programi so danes, ko v državi začenja veljati tretja faza omilitve ukrepov proti epidemiji, polni prispevkov o navdušenju učiteljev, učencev in lastnikov restavracij, poroča STA.

Pri izvajanju omenjenih dejavnosti pa veljajo posebna pravila. V restavracijah lahko v zaprtih prostorih strežejo le goste s t. i. zelenim potnim listom, torej tiste, ki so bili cepljeni proti koronavirusu ali so bolezen preboleli. Preostali lahko sedijo na prostem.

Tudi na univerze se danes vračajo le študenti z zelenim potnim listom. Preostali bodo predavanja še vedno lahko spremljali le prek spleta.

Pet milijonov že dobilo en odmerek

Nasploh imetniki zelenih potnih listov v Izraelu osnovne pravice in svoboščine pridobivajo prej od tistih, ki niso bili cepljeni. Medtem pa pravila o medosebni razdalji in higieni še vedno veljajo za vse državljane Izraela.

Kampanja za cepljenje v Izraelu je bila ena najhitrejših na svetu. V državi z 9,3 milijona prebivalcev je prvi odmerek doslej prejelo že skoraj pet milijonov ljudi, 3,7 milijona pa jih je bilo cepljenih že z drugim odmerkom.