Hamas ponovil zavezanost dogovoru z Izraelom

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v četrtek poudarilo svojo zavezanost dogovoru o premirju z Izraelom in ponovilo, da želi vrniti vsa preostala trupla talcev, ki so še v Gazi, da pa potrebuje več časa. Turčija pa je v Gazo napotila več deset strokovnjakov, da bi pomagali pri iskanju trupel pod ruševinami.

Hamas je Izraelu v skladu z dogovorom vrnil vseh 20 preživelih talcev, ki jih je zajel ob napadu na Izrael 7. oktobra 2023. Vendar pa je od ponedeljka izročil le posmrtne ostanke desetih od 28 talcev, a za enega Izrael trdi, da ne pripada talcu.

Hamas trdi, da je vrnil vsa trupla umrlih talcev, do katerih je imel dostop, še vedno pa ni znano, kje je preostalih 19 trupel.

"Proces vračanja trupel izraelskih ujetnikov bo morda trajal nekaj časa, saj so nekatera zasuta v predorih, uničenih v izraelski operaciji, druga pa ostajajo pod ruševinami zgradb, ki jih je izraelska vojska bombardirala in porušila," je v četrtek sporočilo palestinsko gibanje po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Turčija je poslala osebje svoje agencije za pomoč ob nesrečah, da bi pomagalo pri iskanju trupel v ruševinah.

Trump: Če bo Hamas še naprej ubijal ljudi v Gazi, ne bomo imeli druge izbire, kot da vstopimo in jih ubijemo

Izrael je opozoril, da bo, če Hamas ne bo vrnil trupel, v Gazi znova začel napade.

Ameriški predsednik Donald Trump je sprva pozival k potrpežljivosti glede vrnitve trupel, v četrtek pa je izrazil nezadovoljstvo z ravnanjem islamističnega gibanja po koncu spopadov. Kritičen je bil do usmrtitev, ki jih izvaja Hamas.

"Če bo Hamas še naprej ubijal ljudi v Gazi, kar ni bilo dogovorjeno, ne bomo imeli druge izbire, kot da vstopimo in jih ubijemo," je Trump sporočil na družbenem omrežju Truth Social.