Osupljiv dosežek države, ki je daleč pred vsemi

V Izraelu so v povprečju porabili 12,59 odmerka na 100 ljudi. Sledi Bahrajn s 3,53 in Velika Britanija z 1,39 odmerka na 100 ljudi.

V Izraelu, kjer so začeli cepljenje 19. decembra, dnevno cepijo okoli 150.000 ljudi. Prednost pri cepljenju proti covidu-19 imajo starejši od 60 let, zdravstveni delavci in ranljive osebe. V okviru strategije cepljenja stopijo v stik z vsakim, ki je na vrsti za odmerek, poroča BBC.

Za cepivo so se začeli pogajati že v zgodnji fazi pandemije

Izrael si je s pogajanji dobavo cepiva, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech, zagotovil že v zgodnji fazi pandemije. Cepivo, ki mora biti shranjeno v posebnih hladilnikih na -70 stopinjah Celzija, imajo varno razdeljeno v manjše pošiljke, kar jim omogoča dostavo v odročnejše dele države, poudarja zdravstveni minister Yuli Edelstein.

Premier Benjamin Netanyahu napoveduje, da bi lahko bilo konec epidemije v državi že februarja.

Po svetu so do sedaj uporabili že več kot 12 milijonov odmerkov cepiv proti covidu-19. Za večino cepiv proti covidu-19, ki so trenutno v uporabi po svetu, mora oseba prejeti dva odmerka, da je zaščita učinkovita. Med obema cepljenjema mora biti več kot teden dni.



Po absolutnem številu izdanih odmerkov cepiva je na prvem mestu Kitajska, kjer so do 31. decembra izdali 4,5 milijona odmerkov. Sledijo ZDA, kjer so do 30. decembra izdali 4,2 milijona odmerkov, poroča STA.