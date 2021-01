Krvav džihadistični napad: več kot 70 mrtvih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V napadu v afriški državi Niger je bilo v soboto ubitih več kot 70 ljudi, še 20 je bilo ranjenih. Izvedle so ga skrajne džihadistične skupine, ki živijo v regiji blizu meje z Malijem. Z napadom naj bi se maščevale za uboj dveh njihovih borcev.

‘70 killed’ as IS militants attack communities in Niger Republic | TheCable https://t.co/RgSDxSiraF pic.twitter.com/CdWFzLGxFK — TheCable (@thecableng) January 3, 2021

Notranji minister Alkache Alhada je pojasnil, da se je napad zgodil v soboto v vaseh Tchombangou in Zaroumdereye blizu meje z Malijem. Napadalce je označil za džihadiste, poroča STA.

Fundamentalisti obljubili zvestobo Al Kaidi in Islamski državi

V regiji blizu meja z Malijem in Burkina Fasom namreč živijo oborožene fundamentalistične skupine, ki so obljubile zvestobo Al Kaidi in Islamski državi. Z napadom naj bi se te maščevale za poboj dveh njihovih borcev, je povedal notranji minister.

Napadalci naj bi se pripeljali z motornimi kolesi iz sosednjega Malija, oblasti pa so jim že na sledi, je pojasnil Alhada.