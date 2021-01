Idilični nočni prizori: ponekod zapadlo skoraj pol metra novega snega #foto

V zadnjih dvanajstih urah je največ novega snega zapadlo na območju Rateč in Vogla, kjer se je snežna odeja odebelila za 45 centimetrov. Največ snega je sicer trenutno na Kaninu, in sicer 407 centimetrov. Predvsem v visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov, opozarja Agencija za okolje.

Nočni prizori iz zasnežene Gorenjske. Foto: Gregor Godler

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet. Na avstrijski strani prelazov Ljubelj in Korensko sedlo so obvezne verige. Zaradi zimskih razmer je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na cesti Godovič-Črni Vrh-Col.

Foto: Arso

V zgornji tabeli si poglejte, kje v Sloveniji imajo trenutno največ snega.

Kakšno vreme nas čaka?

Danes bo pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Verjetnejše bodo v zahodni polovici države. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno in zjutraj po nekaterih nižinah megleno. Pojavljale se bodo manjše krajevne plohe, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, v alpskih dolinah okoli -4, ob morju 5, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno oblačno in zjutraj ponekod po nižinah megleno, nekaj sonca bo občasno predvsem v višjih legah ter na Primorskem. Večinoma suho bo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na sredo bodo padavine od juga prehodno zajele vso Slovenijo in v sredo dopoldne večinoma ponehale. Po nižinah bo deloma deževalo deloma snežilo. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami.