ZDA prižgala zelo luč za cepivo Johnson & Johnson

V ZDA so pristojni regulatorji prižgali zeleno luč nadaljevanju cepljenja proti covidu-19 s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson. Kot so sporočili po preučitvi primerov redke oblike krvnih strdkov, ki so se pri nekaterih pojavili po cepljenju, koristi pretehtajo tveganja. Bodo pa cepivo opremili z ustreznim opozorilom.

Zdravstvene oblasti v ZDA so cepljenja s cepivom Johnson & Johnson prekinile sredi meseca, potem ko so pri šestih osebah po cepljenju potrdili neobičajne motnje strjevanja krvi v kombinaciji z nizko koncentracijo trombocitov.

Glede na zadnje, v petek predstavljene podatke so ob več kot sedmih milijonih razdeljenih odmerkov cepiv tovrstne motnje zaznali še pri devetih ljudeh, skupno torej 15. V vseh primerih gre za ženske, večinoma mlajše od 50 let. Tri so umrle, sedem jih ostaja v bolnišnici.

Nadaljevanje cepljenja s cepivom Johnson & Johnson je v petek najprej priporočila strokovna skupina Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), češ da koristi pretehtajo tveganja.

Temu priporočilu sta nato hitro sledila CDC in Ameriška zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA), ki sta sporočila, da se cepljenje v skladu s prvotno odobritvijo cepiva lahko nadaljuje pri vseh, starejših do 18 let.

Bodo pa še naprej spremljali potek cepljenja s tem cepivom in ga tudi opremili z ustreznim opozorilom glede možnosti pojava redke oblike krvnih strdkov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Odločitev pomeni, da lahko po ZDA začnejo razdeljevati najmanj 10 milijonov odmerkov cepiv Johnson & Johnson, ki so v državo prispeli iz obrata podjetja na Nizozemskem.

Podobno odločitev glede cepiva je pred dnevi sprejela tudi Evropska agencija za zdravila (Ema), ki je enako kot v primeru cepiva AstraZenece sporočila, da je treba krvne strdke opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva, dobrobiti pa da so še vedno večje od tveganj.