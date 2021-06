Kopalci, previdno! Voda skriva številne pasti, pomoč utapljajočemu je lahko pogubna za oba.

Poletje je čas, ko nam osvežitev v vodi še kako prija, a ob tem ne pozabimo na osnovne varnostne ukrepe, svetuje policija. Prepričajte se o globini vode, ne puščajte otrok brez varstva ob obali ali bregovih jezer, pazite na brzice, ki lahko skrivajo presenečenja in pasti, opozarjajo. Na divjih kopališčih, kjer so lahko nevarni vodni vrtinci in različne gladine vode, se kopate na lastno odgovornost.

Nedavna utopitev 11-letnega dečka v Soči pri Solkanu, kjer ga je močan rečni tok potisnil pod gladino vode, potem ko se je s spodnjim delom oblačil zataknil za večji leseni steber, ki je bil pod vodo in ga ni videl, ter utapljanje otroka na enem od ljubljanskih bazenov ob koncu tedna, so sprožili številne alarme o tem, kako pomembna je previdnost ob in v vodi.

Za malčka je lahko usodnih le nekaj centimetrov

Pri predšolskih otrocih je utopitev drugi najpogostejši vzrok za smrt, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja, najbolj ogroženi pa so otroci med prvim in tretjim letom starosti. ''Otroka mora nadzirati odrasla oseba in tudi plava lahko zgolj z odraslim, majhnega otroka pa je treba imeti na dosegu roke, saj se lahko utopi že v nekaj centimetrih vode,'' poudarjajo.

''Ne puščajte otrok brez varstva pri obali ali bregovih jezer, rek, še manj v vodi. Otroci ne poznajo nevarnosti. Starše in vzgojitelje opozarjamo, naj budno pazijo na otroke, ki se igrajo ob vodi, pa čeprav v plitvi,'' svetujejo pri policiji.

Od leta 2011 do leta 2021 je slovenska policija obravnavala 154 utopitev. Največ jih je bilo na rekah, izstopata leti 2012, ko je življenje izgubilo deset ljudi, in leto 2018, ko se jih je utopilo osem. Pogoste so tudi utopitve v morju, letno se tam utopi med tri in šest oseb. Število utopitev pri nas v zadnjem desetletju ostaja na približno enaki letni ravni, je pa zadnjih pet let manj utopitev v bazenih; zadnja takšna nesreča se je zgodila leta 2018.

Mobilni telefon in plavanje otroka – smrtonosna kombinacija

V največjem svetovnem Nemškem združenju reševalcev so že pred leti po številnih tragedijah opozorili, da je brskanje strašev po mobilnih telefonih, medtem ko otroci plavajo, lahko smrtonosna kombinacija. V svoje telefone zatopljeni starši predstavljajo vedno večjo težavo, ki prispeva k utopitvam otrok. Po navedbah nemških reševalcev so samo v prvih sedmih mesecih leta 2018 v Nemčiji zabeležili 279 utopitev.

"Premalo staršev in starih staršev upošteva nasvet, naj odložijo telefon, ko so v vodi otroci in vnuki," je opozoril tiskovni predstavnik Nemškega združenja reševalcev Achim Wiese.

Previdno pri reševanju utapljajočega!

''Če opazite, da se nekdo utaplja, ne skačite brezglavo za njim v vodo. Če niste dober plavalec, bo vaš pogum lahko zaman, reševalci pa bodo morali namesto ene osebe lahko reševati celo dve,'' še pravijo na policiji.

Utapljajočemu je bolje vreči vrv ali vejo, kot skočiti v vodo, da bi ga rešili. Junaštvo je lahko pogubno tako za utapljajočega kot za reševalca. Reševanje je velikanski telesni napor. Utapljajočemu se je treba približati s hrbtne strani in ga zagrabiti na primer za lase. Če se utapljajoči oklene reševalca, za slednjega ni drugega izhoda, kot da se potopi in se tako reši smrtonosnega prijema.

Kako dobro poznate splošne napotke?

S spodnjimi napotki policija vsako leto vnovič opozarja na previdnost v in ob vodi:

Ne skačite v vodo, ko ste vroči in potni: telo se mora postopno privaditi na temperaturo vode.

Vodne blazine in drugi pripomočki za plavanje ne zagotavljajo popolne varnosti v globoki vodi.

Nikoli ne plavajte s polnim in tudi ne s popolnoma praznim želodcem, po obilnem obroku počakajte najmanj dve uri, izogibajte se alkoholni pijači.

Ne skačite v motno vodo in v plitvine ter na neznanih mestih: neznane situacije so zelo nevarne.

Upoštevajte vremenske razmere. Ne plavajte sami na daljših razdaljah: tudi zelo dobro utrjeno in izurjeno telo lahko premaga trenutna slabost.

Vzvalovljeno morje in morski tokovi praviloma odnašajo kopalce od obale.

Brzice skrivajo presenečenja in pasti. Ravnajte premišljeno in ne izzivajte narave. Pred spustom zberite čim več podatkov o reki in poskrbite za ustrezne ukrepe za varnost in reševanje

Na kopališčih se ravnajte po določbah kopališkega reda in znakov, postavljenih na kopališču, ter po odredbah in navodilih reševalca iz vode in druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda na kopališču.

Na divjih kopališčih kopanje na lastno odgovornost

Na "črnih" ali divjih kopališčih, v gramoznicah, jezerih in rekah se kopamo na lastno odgovornost. Ob lepem vremenu tovrstna kopališča pritegnejo številne kopalce, vendar pa tam nimajo organiziranih služb za reševanje iz vode in tudi ne upravljavcev.

Tudi reševalci ob takojšnjem ukrepanju na urejenih kopališčih ne morejo vedno rešiti življenja. Zaradi različnih ravni gladine in vodnih vrtincev so ta divja kopališča lahko za kopalce zelo nevarna.

''Na žalost številni kopalci opozorilnih tabel Nezaposlenim dostop prepovedan! ali Kopanje na svojo odgovornost!, ki so postavljene ponekod, ne upoštevajo. Izredno nevarne so tudi zapuščene gramoznice, napolnjene z vodo, ki predstavljajo nevarnost za utopitve in jih nihče ne nadzira. Ponekod seže voda tudi do 15 metrov globoko,'' še opozarjajo na policiji. V teh vodah se tudi ne potapljamo in v vodo, ki je motna, ne skačemo, še dodajajo.

Letno vsaj 50 poškodb zaradi skokov v vodo

V ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru letno oskrbijo vsaj 50 poškodb, ki so posledica skoka v vodo, med njimi je deset hudih poškodb hrbtenice, ki zahtevajo tudi operacije.

''Vsako leto imamo vsaj dva do tri primere hudih poškodb hrbtenjače, ki navadno puščajo trajno invalidnost," je opozoril travmatolog Marko Jug.

Poškodbe po skokih v vodo so hude in prizadenejo vratno hrbtenico, ki je najbolj občutljiva in krhka. Nekateri ne morejo več uporabljati nog, pogosto tudi ne rok, nekateri po poškodbi hrbtenice ne morejo samostojno dihati in so odvisni od aparata, je še opozoril Jug.