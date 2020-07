Pod Belvederjem v Izoli je utonil 81-letnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pod Belvederjem v Izoli je nekaj po 12. uri v morju utonil 81-letni moški. Po navedbah centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje so mu prvo pomoč nudili tamkajšnji kopalci.

Posredovali so tudi reševalec iz vode, koprski gasilci, dežurni zdravnik iz Izole in reševalci Reševalne službe slovenske Istre, vendar moškemu niso mogli pomagati, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.