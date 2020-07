V Soči utonil deček, odnesel ga je močan tok

Po poročanju Primorskega dnevnika so nekateri kopalci dečku poskušali pomagati, vendar ga je tok odnesel čez brzice in ga povlekel pod vodo. Reševalna akcija ni bila uspešna, saj so potapljači otroka našli ob koncu brzic tik pred državno mejo z Italijo. Dečka so poskušali oživljati, vendar je ta umrl na kraju nesreče.

Občani zaman oživljali človeka, ki so ga potegnili iz morja



Ob 16.31 so v Fiesi v občini Piran občani iz morja potegnili onemoglo osebo in jo oživljali do prihoda reševalcev. Dežurni zdravnik je na kraju ugotovil, da je oseba umrla, poroča uprava za zaščito in reševanje.