73-letnik zdrsnil v vodo in utonil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj se je v popoldanskih urah na območju naselja Gaberje utopil 73-letni moški. Po znanih informacijah je 73-letnik v neposredni bližini doma ob zdrsu padel v vodo in utonil.

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, je moški od doma odšel peš proti svojemu ribniku za hišo. Iz neznanega razloga je padel, pri čemer je zdrsnil v vodo. Našli so ga svojci.

Zdravstvena služba je moškemu na kraju dogodka nudila prvo pomoč. Odpeljali so ga v bolnišnico, vendar je tam zaradi posledic padca umrl. Pristojni so opravili ogled kraja dogodka, tuja krivda je izključena, so še sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.