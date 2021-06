Kaj se je dogajalo v Atlantisu? #video

Kopalna sezona se je po dolgi in mokri pomladi komaj dobro začela, pa so se v tednu dni zgodile že tri nesreči. Če sta se prvi nesreči, torkova utopitev dečka v Soči pri Solkanu in utopitev moškega v Krki pri Žužemberku v petek, zgodili na divjih kopališčih, se je sobotna tragedija zgodila na bazenskem kompleksu, kjer so ravno zaradi takšnih primerov obvezno prisotni reševalci iz vode. A priče opozarjajo, da jih tam ni bilo. Vsaj ne ob bazenih, ki bi jih morali nadzirati.

"V soboto sem z družino prišla v vodno mesto Atlantis praznovat hčerin osmi rojstni dan. Videla sem neko gospo, ki je tega otroka držala in kričala, da bi priklicala kakšnega reševalca iz vode. Nikjer nobenega. Potem so vsi ljudje v bazenu začeli kričati, a še vedno ni slišal, ker sta sedela notri in klepetala, zunaj pa ni bilo nobenega od reševalcev, tako da sem tekla do njih. Da je potem ... Da so reševalci prišli in poklicali še 112," je težke trenutke sobotnega dne danes opisala priča sobotne utopitve.

Atlantis: Na kopališču imamo ustrezno število reševalcev, katerih položaji so predpisani

Iz Atlantisa so danes zatrdili, da je bil reševalec v času dogodka na svojem mestu: "Varnost naših obiskovalcev je na prvem mestu, zato imamo v Vodnem mestu Atlantis na kopališču vedno ustrezno število reševalcev, njihovo število in položaji so predpisani."

Foto: Vid Ponikvar

Fakin: Prvo pravilo je, da je bazen vedno pod nadzorom

Ali bi utapljanje deklice, ki je še vedno v kritičnem stanju, lahko prej opazili, če bi bili reševalci v Atlantisu na svojem mestu, so vprašali poklicnega reševalca iz vode? "Vsekakor. Vsi reševalci smo neprestano prisotni na bazenu. Mogoče samo takrat, ko gremo na malico, pa še takrat gre nekdo, ki ni na poziciji. Prvo pravilo, ki se ga držimo, je, da je bazen vedno pokrit, vedno pod nadzorom," pravi vodja reševalcev Zveze reševalcev iz vode Slovenije Miha Fakin.

V zadnjih petih letih se je na kopališčih utopilo 74 oseb, samo letos je bil to že tretji primer. Večina nesreč se zgodi na neurejenih kopališčih, že dolgo opozarja Romana Lah z Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami: "Poleg bazenskih kopališč poznamo v Sloveniji tudi naravna kopališča, ki jih dojemamo kot kopališče, kjer potrebujejo določene zahteve. Ta kopališča so pri nas na morju, morski obali in na Bledu, kjer imamo dve uradni kopališči."

"Soča še zdaleč nikoli ne bo varna reka za kopanje. To je hudourniška reka, to je hladna reka in do nje je potrebno imeti spoštovanje. Vsak vstop v reko je tveganje." Foto: PU Nova Gorica

"Soča ne bo nikoli varna za kopanje"

To so tudi edine točke v vsej državi, kjer bomo srečali reševalce iz vode, ki skrbijo za varnost plavalcev, in pa opremo za reševanje iz vode, kot so na primer reševalni obroči. Ti bi prišli prav tudi na divjih kopališčih, kot je na primer na Soči v Solkanu, kjer je pretekli teden utonil deček. Drugi v manj kot letu dni.

"Soča še zdaleč nikoli ne bo varna reka za kopanje. To je hudourniška reka, to je hladna reka in do nje je treba imeti spoštovanje. Vsak vstop v reko je tveganje," opozarja župan Nove Gorice Klemen Miklavič. Ob tem opozarja, naj se nihče, vključno z odraslimi in izkušenimi plavalci, ne odpravlja v vodo sam. Nikoli namreč ne veš, kdaj boš potreboval pomoč.