Otrok po utapljanju v bazenu v Ljubljani v življenjski nevarnosti

V soboto nekaj pred 14. uro so policijo obvestili, da se je v enem izmed bazenov na območju ljubljanskih Most utapljal otrok. Ta je potreboval zdravniško pomoč in so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo življenje je ogroženo, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in še zbirajo obvestila ter preverjajo vse okoliščine dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na policiji.