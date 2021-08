Nevaren prizor v prestolnici: mlajši otrok sam čakal pred trgovino #foto

Sreda popoldne. Pred trgovino na Povšetovi ulici v Ljubljani nekaj let star otrok sam sedi v vozičku. Le meter stran cesta. Nevaren prizor, ki ga je opazil naš bralec in fotografije posredoval v uredništvo. Kaj lahko mimoidoči stori v takšni situacij, smo povprašali pristojne ustanove.

Mama je otroka samega pustila v vozičku in odšla v trgovino. Vrnila se je po nekaj minutah, a v tem času bi se lahko zgodilo marsikaj. Na policiji svetujejo, da se v podobnih primerih prepričate, ali je z otrokom vse v redu in ali so starši kje v neposredni bližini. "Če je otrok kakorkoli ogrožen, pa o tem takoj obvestite policijo na številko 113," so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.

O tem, ali gre za prekršek ali za kaznivo dejanje, policisti presojajo na kraju dogodka, kjer preverijo okoliščine.

Foto: Bralec

Obrnili smo se tudi na Varuha človekovih pravic, ki svetuje enako. "V primeru, da posameznik presodi, da je otrok ogrožen, mora o tem obvestiti policijo in center za socialno delo," so zapisali.