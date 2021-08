Kako otroka pospremiti v prvi razred

Prvi šolski dan je velik in pomemben korak, ki ga naredi ne le prvošolček, temveč vsa družina. Zato je, kot pravi strokovnjak za vzgojo izredni profesor na univerzi Alma Mater Europaea Sebastjan Kristovič, ključno to, kako prehod v šolo dojemajo starši. Če so oni tesnobni in negotovi, če jih je strah, tudi otrok vstop v šolo doživlja kot nekaj stresnega, strah ga je novih okoliščin in se bo težje ločil od staršev. "Svetujem, da starši zavzamejo sproščeno držo. To je za otroke pomembna življenjska prelomnica, ki pa jo morajo pozitivno ovrednotiti – kot napredovanje v življenju, napredovanje v zrelost. Zelo močan motivacijski faktor je, da otroku damo sporočilo v smislu: 'Ti si že velik, ti to zmoreš.' To otroke najbolj prepriča in navda z gotovostjo," poudarja Kristovič.

Vseeno se pogovoru o šoli ni mogoče izogniti. Če otroke zanima, kakšna je šola, kaj bodo tam počeli, česa se bodo naučili, je po Kristovičevih besedah najbolje, da od staršev dobijo pozitivne in spodbudne informacije. Odgovorijo jim naj, da se bodo v šoli naučili veliko novega in zanimivega, spoznali nove prijatelje ter da bo v šoli lepo in prijetno. Da pa bo treba tudi poslušati in se učiti, a da bodo to izvedeli v šoli. "Vse se da povedati z nekaj stavki. Starši delajo napako, ko mesece prej otroka prepričujejo in nagovarjajo, kako bo v šoli super. A ker se ga preveč trudijo prepričati, otrok dobi občutek, da ga skušajo pretentati. Treba je predstaviti realno sliko. Otroci jo sprejmejo," razlaga. Pri tem dodaja, da je malo strahu pri vstopu v šolo vedno prisotnega, da pa so otroci kasneje, ko se soočijo z njim, ponosni nase.

Ne le učenje, tudi vedenje

Sicer pa Sebastjan Kristovič poudarja, da morajo starši otrokom tudi pojasniti pravila vedenja, ki veljajo v šoli. Opozarja, da se pri šolah pogosto izgubi vzgojni vidik ustanove in da ta samo še izobražuje. "Zato je zelo pomembno, da starši otroku rečejo tudi, da se mora lepo obnašati, biti vljuden, da ne sme skakati v besedo, da mora biti prijazen. Tega otrok skoraj ne učimo več," opaža. "Danes otrokom, ko gredo v šolo, velikokrat rečejo: 'Lepo se imej in uživaj.' Včasih pa so rekli: 'Priden bodi, poslušaj in lepo se obnašaj.' Mislim, da bi jim to morali sporočati tudi danes," pravi Kristovič.

Šestletniki še rabijo nadzor

Pred začetkom otrokovega šolskega leta se lahko sprehodimo skozi njegov urnik in potrebščine. Pa tudi čez leto bodo najmlajši učenci verjetno potrebovali spremljanje staršev. "Otroke je treba vzgajati za samostojnost in odgovornost. A od začetka je vseeno treba kaj preveriti. Koliko in kaj, najbolje vedo starši, saj poznajo svoje otroke. Prvošolčki še niso zreli, da bodo celo šolsko uro samo sedeli in poslušali, se učili," pravi.

Starši otrokov napredek težko spremljajo brez sodelovanja z učitelji, ki ga znajo najbolje prepoznati in hitro opazijo, kam je treba vložiti še malo truda, kje otroci potrebujejo le dodatno razlago, spodbudo ali malo drugačen način dela. Včasih si starši težko ustvarijo sliko o tem, ali otrok v šoli dobro napreduje, ali zmore več ali pa potrebuje več časa, da osvoji neko snov. Na Blearny.com starši lahko najdejo učitelja, ki jim pomaga spremljati otrokovo znanje pri enem ali več šolskih predmetih in jih o tem individualno obvešča. Ko otroci pridejo v višje razrede, pa tam najdejo tudi dodatne razlage, da je učenje lažje in bolj učinkovito ter njegovi rezultati takšni, kot si jih učenci želijo.

Kako se pogovarjati o šoli in kako izbrati dejavnosti?

Otroci niso pomanjšani odrasli, izpostavlja Kristovič, in zato tudi razmišljajo na drugačen način, ne zmorejo tako hitro preklapljati med vsebinami. "Velikokrat mama otroka vpraša, kaj so jedli v vrtcu, pa reče, da nič ali juho. Pa so jedli marsikaj drugega. Kaj ste počeli? Nič. Kako je bilo? V redu. Dajejo splošne odgovore. Prav je, da vprašamo, kako je bilo v šoli. Ni pa prav, da pretirano vrtamo in seciramo. Ko se z otrokom igramo, gremo na sprehod, se namreč začne sam odpirati," razlaga sogovornik. Zato poudarja, da mora otrok nekje do tretjega razreda imeti nič ali kar se da malo obšolskih dejavnosti.

"Do tretjega razreda je za otroka dobro, da je doma, da je v okolju, kjer se bivanjsko zasidra, umiri. To je obdobje proste igre, zgodbic, pravljic, namišljenih prijateljev, da sam zgradi gradove, škratom hišice, da se sam zaigra. Ne da jih mi nenehno nekam vozimo in jih animiramo," pravi in opozarja, da takšni otroci pri štirinajstih navadno vse dejavnosti opustijo, ker so takrat že apatični, iztrošeni in naveličani. Poudarja še, da smo danes na točki, ko moramo zavarovati otrokovo otroštvo ter da imamo zaradi tega in zaradi nenehne izpostavljenosti zaslonom generacije postaranih in zdolgočasenih otrok. Mnogi izmed njih imajo, pravi, tudi resne težave z duševnim zdravjem.

Kako preživeti prvi šolski dan

Dni, ki so namenjeni le prosti igri, zgodbicam in namišljenim prijateljem, je do prvega septembra še nekaj. Sebastjan Kristovič svetuje, naj jih družine preživijo čim bolj kakovostno – zunaj, na sprehodih, ob igranju nogometa, predvsem pa skupaj. To je bistvo počitnic, pravi.

In prvega septembra? Na ta dan naj družina skupaj doživi nekaj lepega, poudarja. Naj gredo skupaj na sladoled, kosilo ali večerjo, naj ta dan obeležijo na poseben način.