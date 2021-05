Nevaren prizor v središču Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vozila, parkirana na pločniku, pešci, med njimi tudi otroci, pa morajo hoditi po kolesarski stezi ali celo po cesti, saj drugače ne gre. Takšni nevarni prizori so stalnica na Slomškovi ulici v Ljubljani, pri čemer naš bralec opozarja, da jo vozniki, ki avtomobile puščajo kar na pločniku, pogosto odnesejo brez kazni.

V uredništvo smo prejeli fotografije bralca, ki se vsakodnevno sprehaja po Slomškovi ulici v središču mesta. Na njih je dobro vidno nepravilno parkirano vozilo in pešec, ki mora zato del poti prehoditi po kolesarski stezi. Zaradi vozila, parkiranega na kolesarski stezi, se kolesar vozi po cesti. Prav tako je otežen prehod za preostala vozila.

Takšni prizori so po besedah našega bralca stalnica, pri čemer pa redarji voznikov, ki so avtomobile pustili kar na pločniku, pogosto sploh ne kaznujejo. Varnost vseh udeležencev v prometu, med njimi tudi otrok, ki obiskujejo bližnjo osnovno šolo in vsak dan hodijo po tej ulici, je s tem močno ogrožena.

Z vprašanji o tem, kako varna je Slomškova ulica, po kateri promet poteka enosmerno, in ali so pristojni seznanjeni s problematiko, smo se obrnili na policijo, Mestno občino Ljubljana in ravnateljico bližnje osnovne šole Toneta Čufarja.

Varnost otrok v prometu je ena izmed prioritetnih nalog policije

Letos so ljubljanski policisti na Slomškovi ulici izrekli pet ukrepov, povezanih z nepravilnim parkiranjem. "Situacijo spremljamo. V primeru zaznanih kršitev ali druge problematike bomo v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi za nadzor mirujočega prometa ustrezno ukrepali," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so sicer dnevno prisotni v bližini šole predvsem v jutranjem času, in sicer ob prihodu otrok v šolo in odhodu iz nje, saj je varnost otrok v cestnem prometu ena izmed prioritetnih nalog policije.

Tanja Grünfeld, ravnateljica bližnje osnovne šole Toneta Čufarja, pravi, da na šoli v zadnjem času prijav s strani staršev niso imeli: "V zadnjih treh letih smo obravnavali le en primer, ker je nekdo pustil avto daljši čas na območju kratkotrajnega parkiranja. Več težav imamo na Čufarjevi ulici, ko otroci ne morejo varno nadaljevati svoje poti in takrat nam pomaga mestno redarstvo."

Letos izdali 79 ukrepov zaradi nepravilnega parkiranja

Mestno redarstvo je s problematiko nepravilnega parkiranja na pločnikih v centru mesta seznanjeno, posledično s tem izvajajo vsakodnevne nadzore, so nam zagotovili. Na Slomškovi ulici je bilo v letu 2021 izdanih 79 ukrepov, v letu 2020 pa 317.

Stanovalci sicer med drugim opažajo, da obvestilo o prekršku večkrat dobijo tisti, ki parkirajo na plačljivih parkiriščih, in, recimo, pozabijo podaljšati parkirnino, ta se v primeru Slomškove ulice nahajajo na desni strani ceste, kot pa tisti, ki vozilo parkirajo na pločniku.

Nadzor nad plačljivimi parkirnimi mesti na t. i. belih conah izvaja Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice. Kontrolorji so v letu 2020 izdali 1.199 obvestil o neplačilu parkirnine, v letu 2021 do 20. maja pa 528.

O spremembi prometnega režima MOL ne razmišlja

Slomškovo ulico so leta 2016 prenovili po načelih trajnostne mobilnosti v prostor, ki je prednostno namenjen ljudem in ne avtomobilom. "Gre za novejšo ureditev, o spremembi prometnega režima zato ne razmišljamo. Rešitev situacije vidimo predvsem v ozaveščenosti in odgovornem ravnanju povzročiteljev prekrškov, na kar opozarjajo tudi mestni redarji," dodajajo na mestni občini.