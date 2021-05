V hudi prometni nesreči umrla mama, zdaj pa še 13-mesečni otrok

Trinajstmesečni otrok, ki je bil v sredo težko poškodovan v prometni nesreči, ki se je zgodila v Nedelici v občini Turnišče, je v bolnišnici umrl, so sporočili iz UKC Ljubljana. V nesreči je sicer v sredo umrla 36-letna voznica osebnega avtomobila, v katerem je bil otrok. To je letošnja peta smrtna žrtev pomurskih cest.

Kot smo že poročali, so bili prekmurski policisti v sredo, malo po osmi uri zjutraj obveščeni o prometni nesreči, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Med vozili je prišlo do silovitega trčenja, zaradi česar je voznica na kraju umrla. Otroka so s hudimi poškodbami odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je pozneje umrl. Voznik drugega udeleženega vozila je bil lažje poškodovan, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti so ugotovili, da je 36-letna voznica avtomobila, v katerem je bil pravilno, v otroškem sedežu zavarovan 13-mesečni otrok, vozila po lokalni cesti iz Nedelice proti Dobrovniku. Ko se je pripeljala do križišča, je zapeljala na prednostno cesto v trenutku, po kateri je pripeljal voznik osebnega avtomobila. Prišlo je do silovitega trčenja.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila preiskovalni sodnik in državna tožilka v Murski Soboti, ki sta odredila izvedeniško mnenje, na podlagi katerega bodo ugotovili vzrok prometne nesreče.