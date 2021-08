Izdaja potrdil necepljenim osebam tudi pri nas? Prijave obravnava policija.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravstveni inšpektorat je konec meseca julija 2021 prejel tri prijave, ki so se nanašale na domnevno izdajo potrdil o cepljenju osebam, ki sploh niso bile cepljene. Prijave so se nanašalne na cepilne centre ZD Krško, ZD Brežice in Zdravstveni zavod Zdravje Ljubljana.