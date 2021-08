Poklukar: Četrti val bo močan, zgodil se bo v velikem obsegu #vŽivo

"Podatki in projekcije, kaj se bo dogajalo v jeseni nas močno skrbijo. Naš namen nikakor ni zastraševati, vendar pa bom z vami pošten in odkrit. Stanje v bolnišnicah se slabša. Ko gledamo projekcije Institute Jožef Štefan in poteke epidemije v Španiji ter na Portugalskem, je jasno, da bo val močan. Situacija je mnogo bolj resna, kot si upamo priznati. Zaradi kužnosti različice delta bo v jeseni praktično vsak prišel v stik z virusom. Tisti, ki smo cepljeni ali prebolevniki, imamo razvita protitelesa, zato bo potek bolezni v veliki večini zelo blag ali pa simptomov sploh ne bomo razvili," je dejal minister Janez Poklukar.

Najbolj naporen del epidemije, tudi z vidika duševnega zdravja

"Kaj nas čaka v jeseni? Ponovno bomo šli čez težko obdobje. Psihološki pritisk četrtega vala že čutimo. Predvsem med zaposlenimi v zdravstvu je moč čutiti zaskrbljenost in delno nemoč. Verjetno bo ta jesen najbolj naporen del epidemije, tudi z vidika duševnega zdravja in psihičnih obremenitev. Kot družba in kot ljudje ne smemo dopusti, da nas epidemija razdvoji, da se pričnemo deliti," je opozoril minister.

Sporočil je še, da je vlada danes izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. S spremembami in dopolnitvami so določene dejavnosti, za katere sredstva krije državni proračun. Med drugim so to: zaposleni v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo, osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode.

Uredba tudi določa, da se sredstva za samotestiranje za učence 7., 8. in 9. razreda ter dijake zagotovi iz državnega proračuna.

Strategija predvideva poživitveni odmerek

Spremembe so tudi pri nacionalni strategiji cepljenja, in sicer je v njej zdaj predviden tretji, poživitveni odmerek. Tretji odmerek bo v prvi vrsti namenjen imunsko oslabljenim osebam. Nato bo sledilo še cepljenje najbolj ranljivih skupin. V strategijo je bilo, po priporočilih stroke, dodano tudi, da cepljenim osebam ob rizičnem stiku, ne bo treba v karanteno, in sicer v obdobju devetih mesecev po polnem cepljenju.

Orehovec: Šole in vrtci bodo odprti

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je napovedal, da bo za izvajanje izobraževalnih in športnih programov prihodnji teden veljal pogoj PCT.

"Novo šolsko leto bomo začeli, kot smo ga končali. Po modelu B, ki omogoča izvedbo celotnega programa v šolah in vrtcih. Naša skupna naloga je ohranjati varno učno okolje v šolskem prostoru in vrtcih. Naj poudarim, da nam tega ne bo ustvaril nihče od zunaj s čarobno palico, ampak je pomembno, da vsak posameznik naredi, kar je v njegovi moči, da poskrbi za PCT pogoj," je pojasnil Orehovec.

Poudaril je, da je trenutna epidemiološka slika takšna, da bo za zagotavljanje varnega učnega okolja potrebno, dosledno upoštevanje higienskih ukrepov, nošenja mask, redno prezračevanje in upoštevanje PCT pogoja.

Zagotovil je, da so vsi ukrepi premišljeni in izvedljivi ter že poznani.