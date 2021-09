Nič več PCT, v državni upravi le še PC

Po poročanju Televizije Slovenija bodo morali zaposleni v državni upravi do 1. oktobra prejeti prvi odmerek cepiva, najpozneje 1. novembra pa bodo morali biti polno cepljeni.

Med zaposlene v državni upravi med drugim sodijo zaposleni na ministrstvih, v vladnih službah, zaposleni na upravnih enotah, ali pri organih v sestavi. Da je res tako, je v Odmevih potrdil tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Vlada je v odloku določila tudi obveznosti, ki jih mora izpolniti oseba, ki je pozitivna na testiranju s hitrim testom.

Vlada naj bi po poročanju TV Slovenija načrtovala tudi dvig starosti, do katere PCT-pogoj ni potreben, in sicer z 12 na 15 let. Omilila naj bi tudi pogoje za dostop do zdravstvenih storitev. Če se bodo epidemične razmere poslabšale, pa se bodo morali zaposleni testirati dvakrat tedensko.