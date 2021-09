To cepivo je najbolj učinkovito proti covid-19

Na podlagi študije treh cepiv proti covid-19, ki so odobrena za uporabo v ZDA, so ugotovili, da pred hudim potekom bolezni in hospitalizacijo najbolj ščiti cepivo Moderne. Študijo cepiv Moderne, Pfizerja ter Johnson & Johnsona je izvedel ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).

Cepivo Moderne je 93-odstotno učinkovito pri preprečevanju hospitalizacij zaradi covid-19, cepivo Pfizerja 88-odstotno, cepivo Johnson & Johnsona pa 71-odstotno.

Študija CDC je od marca do avgusta zajela več kot 3.600 hospitaliziranih odraslih oseb, ki sicer niso imeli oslabljenega imunskega sistema. CDC je ob tem zatrdil, da je študija dokazala, da so vsa tri cepiva učinkovita pri preprečevanju hospitalizacij.

Zakaj je cepivo Moderne bolj učinkovito od Pfizerja

Razlika v učinkovitosti med cepivoma Moderne in Pfizerja bi lahko bila v tem, da ima cepivo Moderne več tako imenovane mRNA, to je genetskega materiala, ki spodbuja imunski sistem. Lahko bi bila tudi v dejstvu, da se z drugim odmerkom Moderne čaka štiri tedne po prvem, s Pfizerjevim pa do tri tedne. Lahko pa je tudi v razlikah med študijskimi skupinami, ki so dobile eno ali drugo ali tretje cepivo.

Pfizerjevo cepivo je 91-odstotno učinkovito od 14 do 120 dni po drugem odmerku, po 120 dneh pa usahne na 77 odstotkov. Učinkovitost cepiva Moderna se je v istem časovnem obdobju zmanjšala za le en odstotek.

V okviru študije so znanstveniki na 100 prostovoljcih analizirali tudi ravni različnih vrst protiteles, ki jih zagotovijo različna cepiva.