Kacin: V tem tednu izdali že 109 tisoč odmerkov cepiva

Cepilni centri opažajo velik naval in so začeli naročati velike količine cepiva, je povedal Jelko Kacin. Foto: STA

Po Kacinovih besedah cepilni centri po državi na cepilnih mestih opažajo več ljudi, zato so začeli naročati velike količine cepiva. "Če smo zadnji teden avgusta cepili po 20 tisoč ljudi na teden, so se stvari v začetku septembra spremenile, kar pomeni, da se zdaj cepi od 30 tisoč do 35 tisoč ljudi na teden. Danes do 13.30 smo za ta teden izdali že 109 tisoč odmerkov cepiva. To pomeni, da bomo z zalogami, ki jih imajo cepilni centri, ta teden krepko presegli od 110 tisoč do 120 tisoč cepljenih," je dejal Kacin.

Dodal je tudi, da so naročila cepiva Pfizer/BioNTech za prihodnji teden že zrasla na 70 tisoč odmerkov.

Organizirano cepljenje za starejše

Kacin je ob tem opozoril, da so velika težava še vedno starejši in osamljeni ljudje brez svojcev, saj zato še niso cepljeni. V nekaterih občinah so se zato župani in Civilna zaščita dobro organizirali ter z mobilnimi enotami obiskali vse zaselke. Iz Notranjske tako prihajajo informacije, da se v zaselkih dnevno cepi 80 ljudi, od tega jih je polovica starejših od 80 let. To je po Kacinovem mnenju kategorija ljudi, ki bo prihodnji mesec najbolj izpostavljena okužbam z novim koronavirusom in bo potrebovala intenzivno obravnavo v bolnišnicah.

Vodja cepilnega mesta Zdravstvenega doma Celje Doroteja Štruc pa je dejala, da od ponedeljka cepljenje opravljajo z okrepljeno ekipo. Cepljenje začnejo ob 15. uri in cepijo vse, ki pridejo. Cepiva pa imajo na zalogi dovolj, je dodala.