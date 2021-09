Zaradi preverjanja PCT padajo žaljivke in zmerljivke. Posredovala tudi policija.

Z današnjim dnem so v veljavo stopile obsežne spremembe odlokov za omejevanje širjenja epidemije covid-19, ki uvajajo pogoj PCT v veliko večino javnega življenja v državi. Nujen je za obisk katerekoli trgovine, izjema so le živilske trgovine, upravne enote, sodišča in javni potniški promet. PCT je treba denimo izpolnjevati tudi na bencinskih servisih, na poštah in bankah.

Foto: Bojan Puhek

Ponekod je zaradi tega tudi precej hude krvi. V Petrolu so za STA pojasnili, da na njihovih prodajnih mestih preverjanje pogoja PCT sicer poteka tekoče, a je nejevolje med kupci precej, zaposleni pa so deležni številnih žaljivk in zmerjanja.

V Brežicah prišlo do incidenta

Ena oseba je na bencinskem servisu v Brežicah želela napolniti rezervoar na vozilu, a zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT tega ni mogla storiti, zato je zaklenila avto in ga pustila na območju prodajne enote. Avto je po prijavi Petrola odstranila policija, ki zdaj vodi postopek zoper osebo, so za STA sporočili v Petrolu.

Na Petrolovem bencinskem servisu v Izoli sicer gneče dopoldne ni bilo, uslužbenci so izpolnjevanje pogoja PCT preverjali s čitalcem QR-kod. Stranke so bile redkobesedne, nobena pa ni bila videti nezadovoljna.

"Ni bilo nobene nevšečnosti. Bi bilo pa dobro, da bi tak režim uvedli že pred tremi tedni ali mesecem dni. Zdaj smo že preveč globoko zašli v to covidno situacijo," je za STA povedal domačin. Preverjanje pogoja PCT pri točenju goriva podpira tudi starejši občan iz Brkinov. Kot je dodal, pri obisku črpalke ni imel težav ali čakal dlje kot sicer.

Foto: Bojan Puhek

Kader za preverjanje PCT je bilo težko dobiti

V nakupovalnih središčih SES Slovenija so v skladu z napovedmi oblikovali ekipe in imajo tako na vhodih dodatno osebje, denimo varnostnike, reditelje, ponekod pa so na pomoč priskočili tudi gasilci in študenti. "Kader je bilo težko dobiti," je za STA povedal direktor družbe Toni Pugelj. V trgovskem središču Aleja v Ljubljani imajo denimo za preverjanje PCT osem dodatnih oseb v dopoldanski in osem v popoldanski izmeni, še nekaj ljudi predstavlja rezervo. "To pomeni, da imamo trenutno dodatnih 20 ljudi, ki nam bodo pomagali," je povedal Pugelj.

Ljudi o potrebi izpolnjevanja pogoja PCT obveščajo tudi z obvestili pred vhodi v središče. Ko kupci enkrat vstopijo, pa jim potrdila ni treba več kazati in lahko prosto nakupujejo v vseh trgovinah.

V trgovskih središčih povečana gneča na testnih točkah

Tudi v trgovskih središčih so že imeli nekaj incidentov, saj nekateri ljudje ne želijo pokazati potrdila oziroma imajo "neprijetne pogovore" z zaposlenimi, je pojasnil Pugelj. Situacije rešujejo v mirnem tonu, ljudi napotijo na testne točke v centrih, v nekaterih ob določenih dnevih in urah omogočajo tudi cepljenje. So pa na testnih točkah zaznali povečano gnečo. Ponekod je naenkrat čakalo tudi do 300 ljudi.

Kaj PCT pomeni za promet v trgovskih središčih, je po oceni Puglja še prezgodaj ocenjevati. Kupcev, ki vstopijo v center, je manj, večinoma pa gre za ljudi, ki dejansko nekaj kupijo. Direktor SES Slovenija sicer ocenjuje, da testiranje potrebuje okoli polovica njihovih obiskovalcev.

Pred nakupovalnim središčem Supernova Koper se je pred testnim mestom dopoldne vila vrsta. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT so poverili varnostni službi – konkretno sta pred vhodom stranke preverjala študenta –, vstopanje v središče pa je bilo tekoče.

Na poštah pogoj preverjajo z izjavo stranke

V Pošti Slovenije so poudarili, da imajo mrežo 482 poslovalnic. Pri družbah za zasebno varovanje so preverjali, ali jim lahko zagotovijo zaposlene, ki bi pomagali preverjati izpolnjevanje pogoja PCT ob vhodu v poslovalnice, a jim tega nihče v Sloveniji ni mogel zagotoviti. Zato potrošnike o potrebi po izpolnjevanju pogoja PCT obveščajo ob vhodih v poslovalnice, sam pogoj pa preverjajo z izjavo stranke.

Nekateri gostinci zaprli vrata

Tako so v kamniški piceriji Pri Cesarju prek spletnega družbenega omrežja Facebook stranke obvestili, da bodo picerijo zaprli. "Menimo, da je tovrstni ukrep nemogoče izvajati," so navedli. Do nadaljnjega bodo zato nudili osebni prevzem in dostavo, po dogovoru bodo sprejemali še zaključene družbe.