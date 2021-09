NIJZ objavil, koliko ljudi se je cepilo s tretjim odmerkom

Do danes se je s tretjim odmerkom cepiva v Sloveniji cepilo 726 oseb, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Kot dodajajo, bi morali cepilni centri sicer upoštevati priporočila strokovne skupine za cepljenje pri NIJZ. Po njih je cepljenje s tretjim odmerkom mogoče šele po šestih mesecih od polnega in ne prej.

"Če bo posvetovalna skupina za cepljenje proti covid-19 na podlagi novih dokazanih izsledkov v prihodnje sprejela drugačna priporočila, bomo o tem javnost tudi seznanili," pojasnjujejo na NIJZ.

Po njihovih navedbah je cepljenje s tretjim odmerkom omogočeno v skladu s priporočili. Zadnja je sprejela strokovna skupina za cepljenje pri NIJZ pod vodstvom infektologinje Bojane Beović na sestanku 31. avgusta. V njih je med drugim zapisano, da je "priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim oz. poživitvenim odmerkom vsaj šest mesecev".

Izjema so osebe s presajenimi organi in težje imunsko oslabljene osebe, ki so uvrščene na seznam posebej ranljivih kroničnih bolnikov. Tem osebam se po navedbah NIJZ tretji odmerek cepiva priporoča kot dodatni odmerek osnovne sheme, ker je pri njih odziv na osnovno cepljenje slabši. "Minimalen presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim odmerkom naj bo v teh primerih štiri tedne," sporočajo z NIJZ.

Pred tretjim odmerkom je treba podpisati posebno izjavo

Ob prejemu tretjega oz. poživitvenega odmerka cepiva proti covid-19 mora oseba sicer podpisati izjavo, "da je seznanjena, da tretji odmerek mRNK cepiva proti covid-19 zaenkrat ni registriran za uporabo", je razvidno iz dopisa Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, v katerem so svoje zaposlene obvestili, da bo cepljenje s tretjim odmerkom cepiva potekalo po razporedu, kot je potekalo osnovno cepljenje.

Po zadnjih podatkih NIJZ iz tretjega septembra je v skladiščih sicer še 556.440 odmerkov cepiva Pfizer. Od tega 221.820 odmerkom rok poteče 31. oktobra, 277.290 odmerkom 30. novembra, 57.330 pa 31. decembra letos.

V skladiščih je tudi 235.300 odmerkov cepiva AstraZeneca, ki jim rok poteče 30. novembra. Skupno je shranjenih tudi 139.600 odmerkov cepiva Moderna. Pri tem cepivu so roki uporabe različni in so razvrščeni v termine od 21. decembra 2021 do tretjega marca 2022.

Neporabljenih je tudi 2.900 odmerkov cepiva Janssen, ki jim rok poteče 31. maja 2023.

Skupaj je bilo tretjega septembra skladiščenih 934.240 odmerkov cepiva proti covid-19, pojasnjujejo na NIJZ. Po podatkih spletne strani cepimose.si pa je na današnji dan neporabljenih 1.202.136 odmerkov cepiva.