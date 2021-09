Takšne spremembe nas čakajo glede karantene na domu

Vlada je s spremembo Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19 določila trajanje roka od pozitivnega rezultata testa PCR do 180 dni ter da se oseb, ki so bile cepljene s cepivom proizvajalca AstraZeneca in cepivom Covishield proizvajalca Institute of India/AstraZeneca, in sicer po prejemu drugega odmerka, ne napoti oziroma se jim ne odredi karantena na domu, če je preteklo 21 dni od prejema drugega odmerka.

Več kot 4.000 nadzorov karanten, 615 ljudi kršilo odločbo

Od 23. avgusta do vključno 5. septembra 2021 so inšpekcijski organi skupaj opravili 6.692 nadzorov. Izrekli so 34 prekrškovnih sankcij, 413 opozoril po zakonu o prekrških in 209 upravnih ukrepov.

V poostreni akciji nadzora PCT, ki so jo izvajali finančna uprava, tržni inšpektorat, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, inšpektorat za šolstvo in šport, inšpektorat za infrastrukturo ter inšpektorat za kulturo in medije, so skupaj opravili 863 nadzorov in izdali skupno 91 ukrepov; od tega devet sankcij po zakonu o prekrških, 34 opozoril po zakonu o prekrških ter 48 preostalih upravnih ukrepov.

Zdravstveni inšpektorat je od 23. avgusta do vključno 5. septembra 2021 opravil skupno 4.420 nadzorov karanten in dva nadzora obvezne izolacije. Pri tem so v 14 odstotkih zaznali neskladnosti, kar pomeni 615 primerov, ko oseb ni bilo na mestu, kjer bi morale prestajati karanteno.

Policisti na meji vročili več kot 3.200 izjav o karanteni, največ ob vrnitvi iz Hrvaške

Na vladi so obravnavali tudi poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2).

Od 24. avgusta 2021 do 6. septembra 2021 je policija prejela 19 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 18. Policisti so izrekli 19 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedli en prekrškovni postopek po ZNB (PKP5).

Policija je v tem obdobju na meji vročila 3.227 izjav o napotitvi v karanteno na domu. V 466 primerih so osebe zavrnile podpis izjave in je policija njihove podatke posredovala ministrstvu za zdravje za izdajo odločbe o karanteni na domu.

Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih osebam, ki so pripotovale iz Hrvaške (1.104), Bosne in Hercegovine (860), s Kosova (675), iz Severne Makedonije (277) in Srbije (129). Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 40 oseb, ki niso izpolnjevale pogojev za vstop ali tranzit prek Slovenije.

V tem času je policija obravnavala 342 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo, in osem primerov, v katerih je bilo prijetih deset osumljencev - tihotapcev ljudi.

V državi več kot 8.000 aktivnih primerov okužbe

V sredo je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob opravljenih 4.912 PCR-testih potrjenih 1.016 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 20,7 odstotka.

Včeraj so opravili 24.341 hitrih antigenskih testov, ki jih preverjajo z bolj zanesljivimi PCR-testi. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužbe znaša 695. Štirinajstdnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev znaša 394. V državi je trenutno 8.361 aktivnih okužb.

V torek potrdili največ okužb v četrtem valu

Epidemija sicer narašča eksponentno. V torek so potrdili 1.093 okužb z novim koronavirusom, kar je največ v četrtem valu. V bolnišnicah so v sredo zdravili 243 bolnikov s covid-19. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je v sredo znašalo 645, štirinajstdnevna pojavnost potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev pa 370.