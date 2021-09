IJS: Do pomladi se bo okužil bolj ali manj vsak necepljeni

Z Instituta Jožef Stefan so sporočili, da smo glede na novi semafor ukrepov v drugi fazi, v tretjo pa bomo predvidoma prešli sredi septembra. Če se bo trenutno stanje nadaljevalo, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah, opozarjajo.

Trenutno efektivno reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi prenese okužbo en okuženi, hkrati pa obravnava uvožene okužbe, kot bi nastale z lokalnim okuževanjem v Sloveniji, na inštitutu ocenjujejo na 1,39, ocenjeno lokalno reprodukcijsko število pa na približno 1,33.

Dobro bi bilo doseči 90-odstotno precepljenost

"Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni," so zapisali v zadnji projekciji širjenja covid-19 v Sloveniji.

Da četrti val ne bo preveč narasel in premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni, so poudarili na Institutu Jožef Stefan. Ob tem so navedli, da je zaželena precepljenost odrasle populacije nad 90 odstotkov.

V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno slaba polovica prebivalstva. Trenutno je kužnih približno 0,55 odstotka prebivalstva oziroma približno vsak 180. prebivalec. Tedensko povprečje dnevno potrjenih okuženih oseb je 649, kažejo podatki inštituta.