V zgorelem avtobusu v Bolgariji umrlo najmanj 46 ljudi #video #foto

Nesreča avtobusa, registriranega v Skopju, se je zgodila okoli 2. ure zjutraj v bližini Bosneka, okoli 45 kilometrov zahodno od bolgarske prestolnice Sofija.

"V požaru je umrlo najmanj 45 ljudi, potem ko je avtobus trčil v ograjo, se prevrnil in zagorel," je izjavil vodja za požarno varnost pri notranjem ministrstvu Nikolaj Nikolov.

Med žrtvami je več otrok, sedem preživelih so zaradi opeklin že odpeljali v bolnišnico v Sofijo. Foto: Profimedia

Večina žrtev je bila turistov iz Severne Makedonije, pa je povedal uradnik severnomakedonskega veleposlaništva v Sofiji. Na avtobusu je bilo okoli 50 potnikov, ki so iz Severne Makedonije potovali v Turčijo.

Vzrok za nesrečo še preiskujejo. Foto: Profimedia

Za zdaj ni jasno, ali je avtobus najprej zagorel ali je bil vzrok požara trčenje v ograjo.

