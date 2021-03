V Piranu med vožnjo zagorel avtobus

Na Fornačah v Piranu je v soboto zvečer zagorel avtobus podjetja Okolje Piran. Po ugotovitvah policije je šlo za samovžig, ki je v celoti uničil motorni del in notranjost vozila, v katerem na srečo ni bilo potnikov. Škode je za 25.000 evrov, so sporočili iz družbe.

Po zbranih informacijah na kraju dogodka je vozilo zagorelo v predelu motorja med vožnjo od Pirana proti Fornačam. Voznik, ki je tudi prostovoljni gasilec, je avtobus varno ustavil in do prihoda gasilcev požar gasil s petimi gasilnimi aparati, uspel pa je tudi odmakniti sosednji avtobus in s tem preprečil širitev požara na ostala delovna vozila Okolja, poroča STA.

Kljub prizadevanjem zaposlenega, pomoči voznika drugega avtobusa in hitremu posredovanju gasilskih brigad iz Pirana in Kopra je sedem let staro vozilo v celoti zgorelo. Policisti so po opravljenem ogledu ugotovili, da je bil vzrok požara samovžig, zato forenzična preiskava ne bo potrebna.