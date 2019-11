Na Hrvaškem zagorel avtobus, poln otrok

V bližini Požege na severu Hrvaške je zaradi okvare zagorel avtobus, na katerem so bili okrog 13 let stari otroci in njihov spremljevalec. Vsem na gorečem vozilu se je uspelo pravočasno rešiti, medtem ko je avtobus pogorel do tal.

Zapalio se bus pun djece blizu Požege: 'Bili su jako uplašeni'https://t.co/5fPIP1XMrb pic.twitter.com/PiW75TTUvc — 24sata (@24sata_HR) November 16, 2019

Izlet skupine mladih ministrantov iz iste župnije, starih okrog 13 let, in njihovega spremljevalca, ki pravkar zaključuje šolanje za duhovnika, bi se lahko končal tragično. Avtobus, ki jih je peljal iz domače Virovitice v Požego, je namreč med potjo zaradi okvare zagorel.

Na kraj dogodka so poleg policistov nemudoma prihiteli tudi gasilci in začeli gasiti požar, a je avtobus kljub hitri intervenciji pogorel do tal. Vsi potniki so goreče vozilo pravočasno zapustili in nihče od njih ni bil poškodovan, je za portal 24sata potrdila policija.

So pa bili zaradi dogodka mnogi precej pretreseni. "Brat je bil zelo preplašen, takoj me je poklical in mi tudi poslal slike požara. Mama in jaz sva bila zelo zaskrbljena, nestrpno sva čakala vsak njegov nov klic. Vsi otroci so v paniki zapustili avtobus, k sreči so okvaro takoj zaznali, sicer kdo ve, kako bi se vse skupaj končalo," je za 24sata povedal brat enega od potnikov.

