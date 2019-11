Močan veter zaprl koprsko pristanišče, plima tokrat nižja

Zaradi visokega plimovanja morja in močnega vetra je tudi v petek poplavilo nekaj objektov in ulic na nižjih predelih obale v občinah Koper, Piran in Izola, zato je bila zvečer sprožena sirena javnega alarmiranja v Piranu in Izoli. A vode ni bilo toliko kot v minulih dneh, so pa zaradi močnega vetra zvečer za uro in pol zaprli koprsko pristanišče.

Kot poroča center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, so skupaj zabeležili osem dogodkov, v katerih so posredovali poklicni gasilci iz Kopra in prostovoljni gasilci iz Pirana, Izole in Pobegi-Čežarjev. Gasilci so postavljali vodne pregrade in protipoplavne vreče ter tako preprečili poplavljanje objektov. Gasilci iz koprske gasilske brigade so, kot so pojasnili za STA, še vedno na terenu.

Kljub temu pa poplavljanje morja večje škode ni povzročilo, saj vode ni bilo toliko kot v minulih dneh. Poleg tega so se po besedah poveljnika Civilne zaščite Piran Egona Štibilja krajani dobro pripravili in namestili protipoplavne vreče.

Zvečer zaprli koprsko pristanišče

So pa zaradi močnega vetra v soboto zvečer začasno zaprli koprsko pristanišče. Luka Koper je bila za tovorni promet zaprta med 20.40 in 22.15.

Pripadniki civilne zaščite sicer ostajajo v pripravljenosti tudi v prihodnjih dneh, čeprav tako visokega plimovanja morja ni pričakovati. Glede na napovedi meteorologov Štibilj pričakuje, da bodo bolj kot morje naraščale reke v zaledju Istre.

Petkovo dogajanje na slovenski obali:

Reke bodo naraščale

Po podatkih Agencije za okolje sicer naraščajo vodotoki v večjem delu Slovenije. Posamezne, zlasti manjše reke v osrednji, severozahodni in jugozahodni Sloveniji se razlivajo. Polnijo se tudi kraška polja.

Foto: STA Ob intenzivnejših padavinah lahko ob koncu tedna pride do razlivanj manjših vodotokov in hudournikov. Danes bodo reke sicer prehodno upadale, zvečer in v noči na nedeljo pa znova naraščale. V nedeljo lahko pride do poplavljanja in razlivanja rek predvsem v osrednji in južni ter ponekod v vzhodni in severni Sloveniji, so opozorili na Arsu.

V nedeljo na Agenciji RS za okolje (Arso) pričakujejo zlasti večji porast reke Drave. Največje pretoke pa naj bi reka dosegla v začetku naslednjega tedna.

V prihodnjih dneh bo plimovanje morja še povišano in bo večkrat preseglo obalno črto in poplavljalo. Močneje bo povišana tudi plima v noči na nedeljo. Temperatura morja je sicer trenutno 17,5 stopinj Celzija.