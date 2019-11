Nočno neurje razdejalo Umag

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvečer in ponoči je po hrvaški obali divjalo močno neurje, ki je največ škode povzročilo v Umagu in v Splitu.

Kot poročajo nekateri hrvaški mediji je Umag včeraj zvečer zajela vodna tromba, ki je pustošila po obali. Visoki valovi, močan veter jugo so poskrbeli za škodo na ulicah, kjer so bili prevrnjeni stoli in kosi streh. Morje je sicer poplavljalo tudi po drugih hrvaških obalah.

Opozorila na hrvaški agenciji za okolje. Foto: meteo.hr Za hrvaško obalo je tudi izdan rdeči alarm od Južne Dalmacije pa vse do Kvarnerja. Zaradi slabih vremenskih razmer so odpovedali številne linije trajektov in katamaranov. Po poročanju hrvaškega portala Istramet naj bi Umag včeraj ponoči prečkala vodna tromba.

"Trajalo je le nekaj minut. Ljudje so se prestrašili. Kot je šla vodna tromba skozi mesto, je vse letelo po zraku. Padala so drevesa, uničene so terase lokalov, potonila je barka. Ne spomnim se, kdaj sem na zadnje videl kaj takšnega," je dejal eden od domačinov za 24sata.

Tudi sobota bo na severnem Jadranu pestra, saj se pričakujejo visoki valovi, grmenje in obilne padavine. Kot poroča Slobodna Dalmacija je v Splitu na avtomobil padlo drevo, veter pa je dosegel 105 kilometrov na uro.

Stanje na slovenski obali v petek:

Na slovenski obali tulila sirena

Obilne težave povedane z vremenom smo imeli v zadnjem tednu tudi v Sloveniji. V sredo in petek je v nekaterih obalnih mestih zaradi visoke plime morje poplavilo najnižje predele obale v Izoli in Piranu. V petek zjutraj se je oglasila sirena, vendar intervencije niso bile potrebne, saj so se v obeh mestih pripravili na morebitne poplave z protipoplavnimi vrečami.