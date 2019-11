V Benetkah izredne razmere, voda bi lahko še narasla

V Benetkah so zaradi visokega plimovanja in posledičnega poplavljanja morja v četrtek razglasili izredne razmere. Tokratne poplave v znamenitem mestu na vodi so najhujše v več kot petdesetih letih. Narasla voda je vdrla v trgovine, cerkve, občinske stavbe in kulturne spomenike, danes pa se prebivalci lagunskega mesta pripravljajo na nove poplave.