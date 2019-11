Benetke trepetajo pred novo vodno katastrofo #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prebivalce Benetk so danes prebudile sirene, ki opozarjajo pred novim visokim plimovanjem. Gladina morja naj bi danes zvečer po napovedih spet presegla 130 centimetrov, kar je dovolj, da bo mesto spet zalila voda.

Conte poplave označil za udarec v srce Italije

Oblasti bodo danes ocenile razsežnost škode na beneških kulturnih spomenikih, med drugim v Baziliki svetega Marka, kjer je voda vdrla v kripto, del mozaikov pa je odplaknilo v kanalizacijo. Župan Luigi Brugnaro je v sredo ocenil, da je verjetno nastala škoda v višini več sto milijonov evrov. Številni muzeji tudi danes ostajajo zaprti za javnost.

Vlada naj bi danes razglasila izredne razmere

V mestu se od srede zvečer mudi tudi italijanski premier Giuseppe Conte, ki je poplave označil "za udarec v srce italijanske države". Vlada naj bi predvidoma danes razglasila izredne razmere in s tem sprostila dodatna sredstva za mesto. Med drugim so v prvih odzivih podprli čimprejšnjo gradnjo zaščitnega jeza, znanega po kratici Mose, ki naj bi ga sestavljalo 78 pregrad, širokih 20 metrov in visokih 28 metrov, nameščene pa bodo na morsko dno.

Pod vodo je bilo 80 odstotkov mesta

V Benetkah, kjer živi okoli 50 tisoč ljudi, letno pa mesto obišče okoli 36 milijonov turistov, so že v torek zvečer zabeležili eno najvišjih gladin morja v mestu v zadnjih 50 letih, in sicer 187 centimetrov. Pod vodo je bilo 80 odstotkov mesta. Voda je vdrla v številne stavbe, med njimi tudi v pomembne kulturne ustanove. Zaradi močnih sunkov vetra je ponoči s privezov pometalo gondole in čolne.