Obala pod vodo, včeraj druga najvišja plima v zadnjih 50 letih #video

Slovensko morje je v torek zvečer prestopilo obalno črto ter med drugim poplavilo Koper, Izolo in Piran. Plimovanje morja je bilo zelo povišano, poplavljeni pa so bili vsi izpostavljeni deli obale, tudi Strunjan in Sečoveljske soline. Neuradno naj bi šlo za drugo najvišjo plimo v zadnjih več kot 50 letih.

Morje poplavilo Tartinijev trg v Piranu. Vir: Severe Weather Europe.

Zaradi visokega plimovanja in posledičnega poplavljanja morja so gasilci koprske gasilske brigade ponoči opravili več intervencij.

Obala pod vodo. Vir: Radio Capris.

Najbolj dejavni so bili v Izoli, in sicer na območju od mandrača do Svetilnika, kjer so 15-krat posredovali pri prečrpavanju vode, delili pa so tudi protipoplavne vreče, je povedal vodja izmene Dragan Uzič.

Poplavljen podhod v Semedeli. Vir: Radio Capris.

Koliko objektov je zalilo morje, je sicer težko reči, saj se je ponekod voda sama povlekla nazaj oziroma so stanovalci sami poskrbeli za najnujnejše. Po besedah Uziča je bilo pod vodo tudi širše območje Tartinijevega trga v Piranu, kjer so gasilci prav tako delili protipoplavne vreče in opravili nekaj intervencij.

Izola pod vodo. Vir: Neurje.si

Trenutno se gladina morja spet dviguje, tako da so gasilci spet v pripravljenosti. Domačini poročajo, da so v Jernejevem kanalu v Seči številne barke prevrnjene na bok in že skoraj potopljene.

Deževno vreme se nadaljuje

Deževno vreme se medtem nadaljuje. Zjutraj in deloma dopoldne bodo v zahodni polovici države še mogoči krajevni nalivi. Predvsem v Gornjesavski dolini bo dež lahko prešel v sneg. Padavine bodo proti večeru oslabele in ponoči ponehale. Na Primorskem bo pihal veter spremenljive smeri. Temperature bodo od 6 do 13, ob morju do 15, v nekaterih alpskih dolinah malo nad 0 stopinj Celzija.

Vremenska napoved. Video: Planet.

V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bo ponekod od juga spet začelo deževati. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju do 9, najvišje dnevne od 3 do 9, na Primorskem in v Beli krajini od 11 do 15 stopinj Celzija.

V petek bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji oblačno in deževno. Ob morju bo pihal zmeren, občasno okrepljen jugo, ponekod drugod jugovzhodni veter. Drugod bo spremenljivo oblačno in večinoma suho. V noči na soboto se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. V soboto bo oblačno z občasnim dežjem.