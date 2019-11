Naraslo morje poplavilo tudi Benetke, umrli dve osebi #foto #video

Visoko plimovanje Jadranskega morja je preteklo noč nemalo težav povzročilo tudi na italijanski obali. Italijanski mediji poročajo o močnem dežju, neprestanih sunkih burje ter zalitih obalnih predelih mest. V Benetkah so to noč izmerili rekordno raven visokih voda, na enem od beneških otokov sta umrli dve osebi. V nekaterih delih Avstrije medtem težave povzroča novozapadli sneg.

V Benetkah so že v torek zvečer malo pred 23. uro zabeležili eno najvišjih poplav v mestu, gladina morja je znašala 187 centimetrov. Najvišjo gladino morja so sicer zabeležili leta 1966, in sicer 194 centimetrov. Novo rekordno vrednost pričakujejo danes okoli 10.20.

Voda zalila baziliko svetega Marka, veter pometal gondole s privezov

Narasla voda je poškodovala tudi znamenito baziliko svetega Marka. Po navedbah občinske policije je voda v baziliki segala 110 centimetrov visoko in je med drugim zalila kripto v baziliki. Preteklo noč sta v mestu ob laguni umrli dve osebi. Narasla voda je poškodovala tudi znamenito baziliko svetega Marka. Foto: Reuters

Na beneškem otoku Pellestrina je 87-letnik umrl zaradi udara elektrike, ko je poskušal zagnati električne črpalke, da bi črpal vodo iz svojega zalitega stanovanja. Zaradi napake na električni napeljavi pa je ponoči zagorelo tudi v enem od beneških muzejev, Museo di Ca'Pesaro. Iz Benetk poročajo tudi o gondolah in čolnih, ki jih je močan veter s sunki do sto kilometrov na uro pometal s privezov.

Za Trst in okolico razglasili oranžno stopnjo ogroženosti

V Trstu in okoliških krajih je zaradi plimovanja morja voda zalila vse obalne predele in nekatere ceste. Pod vodo sta Trg Unita in območje Ponterossa. V Gradežu so zaradi visoke vode danes zaprte šole in tudi promet v mestu. Območna civilna zaščita je za Trst in okolico razglasila tudi oranžno stopnjo ogroženosti.

V Benetkah so valovi iz privezov pometali tudi številne gondole. Foto: Reuters

Slabo vreme je sicer prizadelo tudi jug Italije. V zgodovinskem mestu Matera v pokrajini Bazilikata, ki je tudi prestolnica kulture 2019, so se antične ulice spremenile v deroče potoke, ki so za sabo pustili blato in ruševine. Na zahodni italijanski obali medtem še ocenjujejo škodo, ki jo je povzročil močan jugo.

V Avstriji težave povzroča sneg

V Avstriji je medtem kar nekaj težav povzročilo močno sneženje. Na Vzhodnem Tirolskem so se pod težo snega lomila drevesa, ki so poškodovala električno napeljavo in ovirala promet. Brez elektrike je ostalo okoli 2.500 gospodinjstev v desetih občinah, med drugim vsa gospodinjstva v dolini Villgratental.

Na jugu Solnograške je sneg povzročal težave predvsem v prometu. Med drugim so podrta drevesa ovirala promet na regionalnih cestah. Na turski avtocesti je obtičalo več tovornjakov, kar je potem oviralo cestne službe pri čiščenju cestišča. Zaradi omenjenih težav bo predvidoma do popoldneva zaprt tunel Katschberg.

Zaradi grožnje, da bi se podprla drevesa, so več cest zaprli tudi na avstrijskem Koroškem. Ponekod je obvezna uporaba verig. V tej zvezni deželi bodo ostali zaprti tudi nekateri vrtci in šole, saj zaradi slabih razmer šolski avtobusi danes niso vozili.