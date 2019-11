Huda ura na Hrvaškem: barke prineslo v prostore gostinskih lokalov

Hrvaško obalo je v torek zajela ena od najmočnejših neviht letos. V Splitu je po poročanju hrvaških medijev pihal najmočnejši jugo v tem stoletju. Še višjo hitrost je veter dosegel v Istri, natančneje v Labinu, kjer so najmočnejši sunki vetra dosegli hitrost 156 kilometrov na uro. Orkanski veter je nosil vse pred seboj, zaradi podrtega drevja pa so poškodovani številni avtomobili in ceste.

V Rovinju je morje barke naplavilo v prostore gostinskih lokalov. Vir: Istramet.

V Labinu veter pihal tudi s hitrostjo 156 kilometrov na uro

Po poročanju portala Index je silovita nevihta Dalmacijo zajela že sredi včerajšnjega dne, Istro pa je neurje zajelo včeraj zvečer. Tudi tam je na ceste in avtomobile padalo drevje, ki ga je izruval veter, poplavljeni pa so številni nižje ležeči deli obale, tudi mestni trgi.

Stanje v Rovinju dopoldne. Vir: Neurje.si

Istrski vremenski portal Istramet poroča, da je jugo v Labinu dosegel hitrost 156 kilometrov na uro, v Puli pa 128 kilometrov na uro. Na obalo je naplavilo številne barke, ki so končale tudi v prostorih gostinskih objektov.

Poplavljene so tudi številne ceste. Vir: Istramet.

V Splitu zabeležili tretji najmočnejši jugo v zadnjih 60 letih

Na območju Dubrovnika je jugo pihal s hitrostjo tudi nad 140 kilometri na uro, v Splitu pa so najmočnejši sunki vetra dosegli hitrost 134,28 kilometra na uro. Gre za tretjo najvišjo hitrost juga v Splitu v zadnjih 60 letih. Močnejše sunke vetra so v Splitu zabeležili le 24. novembra 1987, ko je hitrost vetra dosegla 138,60 kilometra na uro, in 1. februarja 1986, ko je veter pihal s hitrostjo tudi do 149,04 kilometra na uro.

Morje je poplavljalo tudi v Rabacu na vzhodu Istre. Vir: Neurje.si.

Morska voda je zaradi visokega plimovanja poplavila številne obalne dele mest na celini in na otokih vse od južne Dalmacije do Istre. Poplavljene so plaže, mestni trgi, hiše in poslovni prostori, valovi pa so na obalo prinesli barke. Višina gmotne škode bo znana po tem, ko se bodo razmere na terenu umirile, še poroča Index.