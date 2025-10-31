Kratko zatišje: sledi vremenski preobrat

Danes bo sprva precej oblačno, ponekod tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost od vzhoda postopno tanjšala in ponekod trgala, zato bo tam popoldne več sonca. Na zahodu pa bo ostalo pretežno oblačno, občasno bo še rahlo deževalo ali rosilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na severozahodu okoli 15 stopinj Celzija.

Jutri bo vreme deljeno. Na vzhodu bo sončno, le po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Na zahodu bo večinoma oblačno, ponekod bodo še manjše padavine. V severovzhodni Sloveniji bo pihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 8 do 11, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 16 do 23 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).

V nedeljo spet več oblakov in dež

V nedeljo se bo od zahoda postopno pooblačilo. Vzhod bo večji del dneva še sončen in topel, jugozahodnik pa se bo nekoliko okrepil. Proti večeru bodo padavine na zahodu pogostejše in se bodo v noči na ponedeljek razširile nad večji del Slovenije. Možna bo tudi kakšna nevihta.

Po ponedeljku ohladitev

V ponedeljek zjutraj bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature pa bodo nekoliko nižje.