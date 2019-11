Srbski predsednik hospitaliziran

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbskega predsednika Aleksandra Vučića so v petek pozno popoldne zaradi kardiovaskularnih težav sprejeli v bolnišnici, so sporočili iz njegovega urada. Hospitalizirali so ga na vojnomedicinski akademiji v Beogradu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.