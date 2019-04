Štajerska avtocesta zaradi gorečega avtobusa zaprta proti Ljubljani

Kot so povedali na Policijski upravi Celje, vozilo trenutno še gasijo gasilci, avtocesta pa zaradi dogodka naj ne bi bila zaprta prav dolgo. V avtobusu je bil na srečo samo voznik, ki je vozilo še pravočasno zapustil, poroča STA.

Poleg tega zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na mesthnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. V Ljubljani so zastoji na severni, zahodni in južni obvoznici v obe smeri.

Pnevmatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter proti Ljubljani.

Vipavska hitra cesta bo med razcepom Nanos in priključkom Vipava proti Italiji zaprta danes od 21. ure do 6. maja, predvidoma do 5. ure zjutraj. Promet proti Vipavi bo preusmerjen na regionalno cesto Razdrto - Vipava. Obvoz za tovorna vozila namenjena proti Italiji pa bo potekal po primorski avtocesti preko Sežane in Fernetičev.

Stanje na cestah:





V času praznikov velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol:



- 27. in 28. aprila med 8. in 21. uro;

- 1. in 2. maja med 8. in 21 uro;

- ter 5. maja med 8. in 21. uro.

Mejni prehodi: