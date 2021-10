Ob 3.10 je na avtocesti Unec–Postojna v občini Cerknica zagorel avtobus. Posredovali so gasilci PGD Cerknica, Rakek, Unec in Postojna, ki so požar pogasili. Na avtobusu je bilo 36 potnikov in šofer, ki so avtobus pravočasno zapustili. Pri gašenju se je ena oseba lažje opekla.