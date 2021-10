Vozniki, pozor: primorska avtocesta je zaprta

Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Ajdovščino zaprta za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Zaradi zimskih razmer na cesti je čez prelaz Vršič obvezna zimska oprema, cesta Strmec−Mangart pa je zaprta.

Kakšno vreme nas čaka?

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, predvsem na jugovzhodu bo pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje.

Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačnost od vzhoda naraščala, nekaj sonca bo popoldne le še na zahodu. V vzhodnih in osrednjih bo začelo rahlo deževati, proti večeru se bodo rahle padavine razširile tudi nad zahodno Slovenijo. Še bo pihal vzhodni veter, burja na Primorskem bo slabela. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 11, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.