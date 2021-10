Vreme: na Vršiču že sneg

Vreme se spreminja, na Vršiču je že sneg, so sporočili z Arsa. Sunki vetra lahko danes dosežejo tudi do 120 kilometrov na uro.

Vreme se spreminja, na Vršiču je že sneg, so sporočili z Arsa. Sunki vetra lahko danes dosežejo tudi do 120 kilometrov na uro. Foto: Getty Images

Pred nami je oblačen in deževen dan, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Agencija za okolje je izdala opozorilo za sunke burje, ki bodo do petka na izpostavljenih legah na Primorskem dosegali hitrost med 100 in 120 kilometri na uro. Pihalo bo tudi v višjih legah. "Vršič je že obiskala zima," pa so na Twitterju zapisali pri Arsu.

Vršič je že obiskala zima. pic.twitter.com/dSWWAAG4q2 — ARSO vreme (@meteoSI) October 6, 2021

Z agencije za okolje so sporočili, da je Vršič prekrila bela snežna odeja. Debela je sedem centimetrov. Sneg je še na Kaninu, kjer je višina snežne odeje 19 centimetrov, na Kredarici 30 centimetrov.

Danes bo oblačno in deževno, najmanj dežja bo na Primorskem. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Do petka popoldne bodo na izpostavljenih legah sunki burje na Primorskem dosegali hitrost med 100 in 120 kilometri na uro. Danes dopoldne bo tudi v krajih nad okoli 700 metri nadmorske višine v vzhodni Sloveniji severovzhodni veter pihal s hitrostjo okoli 70 kilometrov na uro.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo po napovedih agencije za okolje danes deževno, hladno in vetrovno. V krajih zahodno od nas bo dežja malo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja.

Konec tedna vetrovno, a lepše vreme

Jutri bo oblačno. Do jutra bo dež oslabel in čez dan ponehal, v jugovzhodnih krajih šele popoldne. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V sosednjih krajih bo pretežno oblačno. Deževalo bo predvsem na Hrvaškem, v Istri bo večinoma suho. Ob severnem Jadranu bo pihala močna burja.

V soboto bo deloma jasno. Na Primorskem bo pihala večinoma zmerna burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa severovzhodnik.

V nedeljo čez dan se bo od vzhoda pooblačilo, a bo večinoma suho.