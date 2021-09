Požar na jugu Španije iz domov pregnal na stotine ljudi #video #foto

Okrog 250 gasilcev, ki jim pomaga tudi 26 letal za gašenje požarov, se bori s požarom, ki je v sredo zvečer izbruhnil v gorovju Sierra Bermeja v provinci Malaga na jugu Španije, je v izjavi sporočila andaluzijska avtonomna vlada.

Reševalne službe so sporočile, da so preventivno evakuirali približno 800 ljudi, večinoma iz občine Estepona, ki je priljubljena destinacija britanskih upokojencev in počitnikarjev. Foto: Reuters

Zaradi močnega vetra je gašenje oteženo

Več ljudi je za špansko javno televizijo TVE povedalo, da jim je policija dala le nekaj minut časa za odhod.

Gasilci pa so sporočili, da močan veter s sunki do 60 kilometrov na uro, suše in strma gorska pobočja močno otežujejo gašenje plamenov.

A forest fire broke out on Spain's Costa del Sol, forcing hundreds to evacuate.



More than 200 personnel and 12 firetrucks were deployed to battle the flames. https://t.co/kEqAStQc8M pic.twitter.com/9A2HnS6It8 — ABC News (@ABC) September 9, 2021

"Čeprav se veter krepi, kar otežuje gašenje, prihaja z zahoda, kar območje širjenja požara oddaljuje od pozidanih območij," je povedal Manuel Marmolejo, vodja gasilske enote v Malagi.

Lokalne oblasti sumijo, da je bil požar morda podtaknjen, saj je izbruhnil na več mestih ob približno istem času.