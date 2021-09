Na Okrešlju raste nova koča, poglejte, kako je videti #video

Novembra bosta minili dve leti, odkar so ognjeni zublji povsem razdejali Frischaufov dom na Okrešlju. Prizadevni člani PD Celje Matica, kamor spada tudi ta priljubljena planinska postojanka, se trudijo, da bi planinci zavetje in možnost okrepčila lahko čim prej dočakali v novem domu. Če bo vse po sreči, bo ta že do jeseni pod streho.

Frischaufov dom na Okrešlju je pogorel novembra leta 2019. Zaradi slabega vremena in odmaknjenosti doma požara ni opazil nihče, za tragično novico je javnost izvedela šele po naključnem obisku enega od planincev, ki je posnel in na družbenih omrežjih objavil fotografije pogorišča.

Od priljubljenega Frischaufovega doma so po požaru novembra 2019 ostali le zidovi. Foto: PD Celje matica

Od koče, v katero so pri PD Celje Matica v zadnjih letih vložili sto tisoč evrov, so ostali le še zidovi. Koča je imela novo streho, povsem prenovljene sobe, prenovili so tudi kuhinjo, jedilnico in sanitarije, na novo je bila urejena tudi učilnica za predavanja. Vse, kar je ostalo od koče, ki jo je na leto obiskalo okrog 25 tisoč planincev, so tovorna žičnica, čistilna naprava in zimska soba.

Na Okrešlju junija letos. Foto: Ana Kovač

A po zaslugi prizadevnih članov društva se na Okrešlju dogaja marsikaj. Že lani poleti je bil položen temeljni kamen, jeseni je prostovoljcem in zidarski ekipi uspelo zabetonirati tudi drugo ploščo.

Na Okrešlju konec junija letos (video: Ana Kovač)

Objekt je bil že novembra zgrajen do druge gradbene faze in primerno zaščiten pred zimskimi razmerami v gorah. Do konca novembra so na Okrešelj s pomočjo helikopterja Slovenske vojske in tovorne žičnice pripeljali ves potreben gradbeni material, tako da je gradnja novega doma lahko stekla že spomladi.

Brane Povše, predsednik PD Celje Matica Foto: Ana Kovač

Računajo, da bo koča v treh tednih pod streho

Kot nam je povedal Brane Povše, predsednik PD Celje Matica, je dom trenutno v fazi montaže lesenega dela, računajo, da bo koča v treh tednih dobila tudi streho in da bo nov dom odprt že prihodnjo jesen. "Če nam seveda vreme ne bo preveč nagajalo. Material dovažamo s pomočjo tovorne žičnice in helikopterja. Projekt je ocenjen na 1,2 milijona evrov, a bo verjetno dražji, saj so med epidemijo cene gradbenega materiala poskočile," je opozoril Povše.

Finančni vir usiha

Še vedno poteka zbiranje denarne pomoči, ob čemer Povše poudarja, da je kljub začetni zagnanosti ljubiteljev gora ta finančni vir nekoliko usahnil.





Če bi želeli gradnji Frischaufovega doma na Okrešlju pomagati s finančnim prispevkom, to lahko storite s SMS-sporočilom s ključno besedo OKRESELJ5 na številko 1919 (prispevali boste pet evrov), lahko pa sredstva nakažete tudi na poseben tekoči račun ali prispevate del dohodnine.

Projekcija novega Frischaufovega doma

V Planinskem društvu Celje Matica so s pomočjo arhitektov pripravili tri idejne zasnove novega planinskega doma, s potrditvijo članstva omenjenega društva pa so se odločili za idejno zasnovo arhitekturnega biroja Kultivator, kreativna arhitektura iz Celja.

Idejna zasnova novega Frischaufovega doma

Gradnja Kocbekovega doma bo počakala

PD Celje Matica je v kratkem času ostalo kar brez dveh planinskih postojank – poleg Frischaufovega doma, ki je pogorel zaradi napake na električnem omrežju, so izgubili tudi Kocbekov dom na Korošici. Novega bodo začeli graditi po tem, ko bo zgrajen Frischaufov, saj obeh gradbenih front nima smisla odpirati.

Gradijo tudi Mozirsko kočo, ki je pogorela v začetku letošnjega leta. Na vseh omenjenih lokacijah je poskrbljeno tudi za oskrbo planincev.

Aprila letos je pogorel tudi Dom na Osankarici, ki pa nima statusa planinske koče.