V Kamniku zažgali kontejner za hitre teste in pustili sporočilo

Neznanci so ponoči v Kamniku zažgali kontejner za opravljanje hitrih testov. Ogenj ga je povsem uničil in poškodoval tudi bližnja vozila.

Do požara je prišlo ponoči ob 1.15 v ulici Fužine v Kamniku. Zagoreli sta lesena hiša in kontejner, sporoča Center za obveščanje. Požar je poškodoval hiško, kontejner, v bližini parkirani osebni vozili in en kombi, so pogasili gasilci prostovoljnega gasilskega društva iz Kamnika.

Kot je očitno s fotografij je prizorišče zavarovala tudi policija, ki bo preiskovala nastanek požiga. Neznanci so na prizorišču pustili tudi sporočilo, usmerjeno proti pogojem PCT.

Foto: bralec

Foto: bralec

Foto: bralec