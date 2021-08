Huda ura na Hrvaškem, velika gmotna škoda, uničeni pridelki #video

Iz Hrvaške, še posebej iz Slavonije, poročajo o veliki gmotni škodi zaradi dopoldanske nevihte. Odkrivalo je strehe, veter je podiral drevesa, uničeni so avtomobili. Neurje se je na območju Slavonije razbesnelo okoli 9. ure, močan veter in dež sta zajela tudi Osijek in območje Đakovščine.

Porušena drevesa, razbita pločevina, odkrite strehe in uničeni daljnovodi so posledica nevihte, ki je divjala po delu Hrvaške.

Z direktorata za civilno zaščito ministrstva za notranje zadeve so prek Twitterja poročali o nevihti v Osijeku, ki so ji sledili še močni sunki vetra in nalivi. Najhuje je bilo okoli 9. ure, ko so se na območju Đakovščine na ceste padala drevesa, odkrivalo je strehe stanovanjskih hiš, poškodovani so številni daljnovodi.

Nevrijeme se danas žestoko obrušilo i na Vinkovce! @N1infoZG pic.twitter.com/tT7a4Q3ojb — Tea Blažević (@blaTeabla) August 5, 2021

V hipu se je stemnilo

"V nekem trenutku se je stemnilo, kot bi bil večer," je povedal eden od očividcev iz naselja Borovo. Občani poročajo tudi o prevrnjenih zabojnikih za odpadke, polomljenih vejah na številnih drevesih, razbitih steklih na oknih stanovanjskih hiš, potrganih komarnikih in uničenih pridelkih na vrtovih.

O višini materialne škode za zdaj ni podatkov.

Nevihte so bile sicer za danes čez ves dan napovedane po vsej Hrvaški, opozorila so veljala predvsem za Jadran, kjer so razglasili oranžni alarm, za preostali del Hrvaške pa so razglasili rumeno opozorilo. Na morju se lahko pojavijo vodne trombe, plohe in nevihte bodo izrazitejše lokalno, so še opozorili.

Nevihtno vreme tudi na Balkanu

Nevihte in plohe so meteorologi napovedali tudi za Bosno, jugozahodno Srbijo, Kosovo, Črno goro, Albanijo ter sever in severovzhod Makedonije. Vremenoslovci so opozorili na močne sunke vetra, točo, poplave in tornade. Ocenili so visoko stopnjo možnosti tornada, sunki vetra naj bi dosegli 120 kilometrov na uro. V močnih nalivih bi lahko zapadlo šest centimetrov dežja, so še opozorili.