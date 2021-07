Poglejte, kako je peščeni vihar pogoltnil cela mesta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska državna radiotelevizija je objavila posnetek peščenega viharja, ki je v nedeljo zajel severozahod Kitajske. Ogromni oblaki peščenega prahu, visoki do sto metrov so pogoltnili starodavno mesto Dunhuang in kazahstansko avtonomno okrožje Aksay, ki se nahajata na obrobju surove puščave Gobi.