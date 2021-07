Vročinski val bo trajal dlje, kot so sprva napovedovali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se je v večjem delu Slovenije uradno začel že tretji letošnji vročinski val, ki bo dolgotrajnejši, kot so sprva napovedovali meteorologi. Pred nami je tako vsaj šest dni s temperaturami, ki bodo presegale 30 stopinj Celzija. Na vzhodu pa se bo lahko ponekod ogrelo tudi do 35 stopinj Celzija ali celo več. Vroč zrak iz severne Afrike je seboj prinesel tudi že peto letošnjo pošiljko saharskega prahu, ki bo sicer manjša kot prejšnja, pa vendar jo bo opaziti, predvsem v hribih.

Ponekod so temperature danes že presegle 30 stopinj Celzija, saj je nad naše kraje prispela že tretja pošiljka vročega severnoafriškega zraka. Z izjemo torka, ko naj bi vročinski val za kratek čas prekinile plohe in padavine, naj bi tako ostalo vse do konca drugega tedna.

"Pri nas se bo vročinski val zaključil ob koncu tedna, predvidoma v soboto nas bo prešla vremenska motnja, ki bo prinesla padavine in osvežitev, nižje temperature. Najtopleje bo v petek, takrat se bodo temperature na vzhodu povzpele do 36 stopinj, sicer pa bo najtopleje med ponedeljkom in petkom," pojasnjuje Veronika Hladnik Zakotnik iz Agencije za okolje (Arso).

Še topleje bo v krajih jugovzhodno od nas, temperature se bodo tam povzele vse do 40 stopinj Celzija, najbolj na udaru bodo južni Balkan, pa tudi Italija.

"Najtopleje bo na severu Srbije, kjer bodo temperature okoli 40 stopinj. Pri nas bodo temperature nekoliko nižje. Rekorda, ki pri nas znaša okoli 40 stopinj, tokrat ni za pričakovati," napoveduje meteorologinja.

Vročina bo tako v prihodnjih dneh precej obremenjujoča. Ljudje se zato poslužujejo različnih načinov za hlajenje v teh pasjih dneh.

Pričakujemo lahko tudi saharski prah

Tudi tokrat bo k nam prineslo saharski prah. "Tega bo največ nad našimi kraji jutri in v torek, najvišje koncentracije bodo bolj JV, pri nas bomo to občutili bolj kot kakšno motnjo ozračja predvsem v hribih, ob padavinah pa se bo tudi izpiral," pravi Hladnik Zakotnikova.

Padavine bodo vročino presekale predvidoma v torek, ko bo v zraku več vlage. Najvišje temperature pri nas, te se bodo v nekaterih delih vzhodne Slovenije dvignile vse do 35 stopinj Celzija, bomo zabeležili v petek in soboto, ko bo vročinska obremenitev tudi najvišja.